公屋拆牆拆門豪裝　裝修公司拍片惹哄動　網民列4罪狀：害死戶主

【公屋／裝修／公屋還原價目表／富戶政策】公屋是公共資源，豪華裝修也需要跟足規矩。近日有裝修公司於社交平台發布影片，展示公屋單位大裝修過程，包括拆門、拆牆等，把單位「變身」成美輪美奐。

網民看後熱議紛紛，有人讚「非常之靚」、「仲正過私人樓」；但有更多網民質疑違反多項房屋署規則，列出4大「罪狀」直指裝修公司公開影片做法「害死人（戶主）」，隨時令戶主被罰，更有網民稱已向房署舉報。

據房署資料，公屋租戶未經署方書面同意，不得在單位安裝任何固定裝置、間隔或其他架設，亦不可拆除單位內的原有固定裝置或設備；如租戶曾進行裝修或改裝工程，退回時必須自費還原。而根據網上流傳房署還原收費價目表，每個還原項目收費數千至萬多元。



有裝修公司於社交平台發布影片，展示公屋單位大裝修過程，包括拆門、拆牆等。（影片截圖）

近日有裝修公司於Facebook專頁發布影片，公開裝修「井字形」公屋單位過程，留言「3分鐘睇三個月嘅裝修」。

影片見到，裝修師傅改造房署標準配置廚房灶台、鏟牆，用巨鎚拆牆、拆門改成摺門或趟門、把分體冷氣機安裝於窗外、隱藏電線等，幫單位「大變身」。

影片見到，裝修師傅改造房署標準配置廚房灶台、鏟牆，用巨鎚拆牆、拆門改成摺門或趟門、把分體冷氣機安裝於窗外、隱藏電線等，幫單位「大變身」。（影片截圖）

+ 9

影片未有提及公屋地點及裝修費用，不過網民憑公屋設計、單位景觀及走廊推測，為九龍黃大仙1個未有「租置」計劃的公屋屋苑，又估計裝修費數以10萬元計算，「最少30萬！」。也有網民讚裝修得宜，「非常之靚」、「仲正過私人樓」、「公屋的租金，私人樓的享受」，惟有人認為未必值得「豪裝」，「欣賞個設計 但用喺租嘅公屋真係覺得有啲嘥錢」、「呢個邨咁舊，起碼都40年了，其實唔值得放咁多錢落去裝修」。

大批網民質疑相關裝修工程違反多項房屋署規則。（影片截圖）

不過亦有大批網民質疑相關裝修工程違反多項房屋署規則，列出4大「罪狀」包括「電線入牆」、「冷氣機外露」、「拆牆」及「拆門」等，直指裝修公司公開影片做法「害死人（戶主）」，隨時令戶主被罰，「電線唔可以入牆、冷氣機唔可以外露，仲要拍片放出嚟，害死人」、「見到廚廁門都拆晒。大門都好似拆埋」、「廚房門已經違反公契＋消防條例」、「害人不淺仲on X 出post，淨係廚房門就要你絕望」。更有網民稱已向房署舉報。

公屋還原價目表！每項收費數千至過萬元



根據房署資料，如租戶曾進行裝修或改裝工程，退回時必須自費還原，包括所有固定裝置及設備恢復原狀、拆除加建的固定裝置及設備、清走所有家具、雜物及垃圾。（資料圖片）

公屋還原價目表供參考▼▼▼

早前有公屋住戶分享公屋還原價目表，當中列出多項收費，主要分成「必須由房署拆除或還原」及「戶主可自己還原」兩類，其中較貴的包括還原實心廚房門叫價逾4200元、更換廁所面板連洗水面盆及配件要逾6200元。

據房署資料，公屋租戶未經署方書面同意，不得在單位安裝任何固定裝置、間隔或其他架設，亦不可拆除單位內的原有固定裝置或設備，公屋固定裝置分類甲、乙、丙，供租戶分辨公屋單位的固定裝置能否改換或清拆，如租戶曾進行裝修或改裝工程，退回時必須自費還原，包括所有固定裝置及設備恢復原狀、拆除加建的固定裝置及設備、清走所有家具、雜物及垃圾。

公屋固定裝置分類甲、乙、丙，供租戶分辨公屋單位的固定裝置能否改換或清拆。（房屋署）

現時公屋戶遷出，房委會派人勘察，以評估及決定可保留、維修或更新的項目。如租戶自行安裝的裝置狀況良好，例如廚房掛牆碗櫃、浴室座廁等，一般會容許保留毋須還原，供新租戶使用。如新租戶希望保留加裝的設施，日後需自行承擔該裝置的維修保養責任。