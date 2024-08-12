勁過《大悲咒》？小巴老伯大聲播片騷擾全車　港男絕招KO獲激讚

這招比播《大悲咒》更有用？有港男於網上發文表示，他早前在土瓜灣乘搭小巴時，坐旁邊的老伯用手機大聲播片，不勝煩擾，他忍無可忍出絕招終令老伯把手機調到靜音，「唔X佢老X都唔X識靜音」。

帖文引來網民熱議，不少人大讚樓主做得好，「有啲人又真係唔理人，有咁大聲開咁大聲！X得好！」、「有啲人就係咁樣只係顧住自己方便，唔識得為別人設想。公德心好似好難學到」又笑言樓主下次可播《聖詩》感化老伯；但亦有網民估計老伯可能無為意耳機未有連接手機，毋須苛責。



有港男於網上發文表示，他乘搭小巴時，坐旁邊的老伯用手機大聲播片，他忍無可忍出絕招終令老伯把手機調到靜音。（示意圖／資料圖片）

乘搭公共車輛要有公德心。該港男於Facebook群組「To Kwa Wan 土瓜灣之友」發相發文講述經歷，指他乘搭小巴時，坐旁邊的老伯用手機大聲播片，他不勝其煩於是出絕招令老伯關閉手機聲音，「唔兜口兜面X佢老X都唔X識靜音」。

相片見到，車廂中還有多名乘客，而老伯當時穿藍色短袖上衣，坐在小巴左邊單人座位，右手拿着手機，未知是事前抑或事後拍攝。

相片見到，老伯坐在小巴左邊單人座位，右手拿着手機。（Facebook群組「To Kwa Wan 土瓜灣之友」）

帖文引來網民熱議，不少人讚樓主做得好，「有啲人又真係唔理人，有咁大聲開咁大聲！X得好！」、「支持！因為自己搭車時遇過有乘客開大聲睇片，煩擾不堪，因為膽小而啞忍」、「老坑好興咁樣，完全唔理其他人感受」、「而家愈嚟愈多恃老賣老」、「有啲人就係咁樣只係顧住自己方便，唔識得為別人設想。公德心好似好難學到」、「勁過《大悲咒》」。

也有網民分享類似事例，「見過巴士前幾行有人睇咸片但唔記得閂聲……」、「上次有個女仔臨落巴士前，喺巴士拍個男人膊頭，叫佢睇片細聲啲，個男人好老尷，即時校咗靜音」、「我即刻開得大聲過佢」，又笑言下次可播《聖詩》感化老伯。

帖文引來網民熱議，不少人讚樓主做得好，也有人認為不應苛責。（Facebook群組「To Kwa Wan 土瓜灣之友」）

不過亦有網民認為老伯未必故意大聲播片，不應苛責，「佢係咪唔知自己耳機斷咗連接，所以開到超大聲以為都係耳機聲咋」、「好似戴住耳筒喎，定係助聽器？」。