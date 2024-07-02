坐港鐵逃票！普通話大媽想黐入閘　港女1招KO獲讚　後續震驚全網

【港鐵／逃票】乘搭港鐵要支付車資是常識吧？有港女於社交平台發文表示，她日前乘搭港鐵時，有1名操流利普通話的大媽推着其背脊「黐住入閘」，她立刻轉身1句質問對方，嚇得大媽即時退後。樓主入閘後發現大媽想向其他人故技重施，才驚覺原來是想逃票，幸未有得逞。

帖文引來網民熱議，批評大媽行為離譜，「咁都得，咪X畀（佢得手）呀」；也有網民分享類似經歷，「之前試過，係我拍咗＋過咗之後無啦啦勁快跑入閘再跑走，捉都捉唔住，以後唔會再用大機過」。



乘搭港鐵要支付車資，但有操普通話的大媽疑想逃票。（示意圖／資料圖片）

該港女周日（6月30日）於社交平台threads發文表示，她當晚乘搭港鐵拍八達通入閘時，有1名操流利普通話大媽推着其背脊「黐住入閘」，於是她即時反擊，「Feel到有人推我背脊，就即刻警覺咁擰轉身問佢『你做咩推我？』」。

樓主指，大媽聽到其質問即時「退後返一步」，她順利入閘後回頭一看，發現大媽竟故技重施，「黐住唔同人重施故技試多兩次」，這時才驚覺大媽原來是想「逃票」。

乘搭港鐵要支付車資，但有操普通話的大媽疑想逃票。（示意圖／資料圖片）

樓主補充，由於當時未及反應，故未有拍下畫面，但笑言「希望佢（大媽）之後搭嗰啲東鐵綫定類似嘅嘢，俾人查票咁就搞笑」。她又形容「個阿嬸有啲蠢」，「點解要揀啲窄閘口嘅咁樣入，因為嗰啲闊閘通道，係兩邊打開其實嗰啲比較容易畀佢黐實逃票」。

帖文引來網民熱議，紛紛批評大媽行為離譜，「樓主做得好！」、「無文化，真可怕」、「咁都得，咪X畀（佢得手）呀」、「直接dXXm唔好留手」。也有人提醒要小心，「有啲慣犯係趁你孭斜袋偷埋你嘢㗎」、「之前試過，係我拍咗＋過咗之後無啦啦勁快跑入閘再跑走，捉都捉唔住，以後唔會再用大機過」。