遭孕婦逼令讓座　男學生1句反嗆超絕！　結局獲網民激讚：學起來

【讓座／關愛座】乘搭公共交通工具讓座問題常惹爭議，有台灣男生發文表示，日前乘搭捷運時，有1名自稱懷孕的「阿姨」上車後要求1名男學生讓座，「看到不用禮讓孕婦嗎？」，惟男學生未有就範，反嗆「怎樣？孩子我讓妳懷的？」，瞬間「KO」「阿姨」，令車廂回復安靜。

帖文引來網民熱議，大讚男學生說得好，「嗆得好」、「雖然禮讓孕婦是人之常情，但這種不禮貌的人，真的沒必要，有夠討厭」、「先學起來再說，說不定哪天用得到」；但也有網民質疑事件的真實性，懷疑是創作文。



乘搭公共交通工具讓座問題常惹爭議。（資料圖片）

該名台灣男生周二（7月2日）於社交平台「threads」發文講述事件，指當日乘搭捷運時，有1名「肚子看不出來是懷孕還是單純胖」的阿姨在中央公園站上車，其後發現沒位置，繞了1圈後走到1名男學生面前要求讓座，質問「看到不用禮讓孕婦嗎？」。

沒料到男學生非但未有讓座，反而抬頭看了看阿姨就嗆：「怎樣？孩子我讓妳懷的？」1句超絕回應令阿姨無再出聲，「車廂瞬間變得好安靜好安靜」。

自稱懷孕的阿姨走到1名男學生面前要求讓座，但被反嗆。(示意圖／gettyimages）

帖文引來網民熱議，大讚男學生說得好，「這個回覆我喜歡」、「嗆得好」、「有各種方式可以回嘴那種硬要別人讓座的人，先學起來再說，說不定哪天用得到」。

也有網民指出重點在於態度，「雖然禮讓孕婦是人之常情，但這種不禮貌的人，真的沒必要，有夠討厭」、「可以主動問能不能讓位，但那個態度不好，會讓人不想讓」、「都說是禮讓了，妳沒禮貌我為什麼要讓」、「講得一副理所當然，是啊孕婦讓妳坐，但不懂禮貌憑什麼讓座？」。不過，有網民質疑事件真偽，甚至認為只是創作文。