衰！2婦人帶男童坐港鐵　男童着鞋橫瞓霸2個位　網民斥教壞細路

搭乘公共交通工具時應顧及他人需要，同時要保持車廂及座位清潔！有港男日前乘坐港鐵時，遇到2名操普通話婦人帶同1名男童，途中男童橫躺霸佔2個座位，直接躺於座位睡覺，鞋底亦完全踏上座位，2名婦人皆沒阻止。目擊者拍照放上網，只見車廂玻璃窗倒影顯示有乘客貌似手持重物，亦只能無奈站着，他不滿發文斥責「佢對鞋有幾污糟，小朋友唔識，大人係咪應該有家教？」。網民批評婦人和男童自私舉動，質疑「喺自己屋企都唔得啦」，更被嘲諷「只是個鞋子啊」，又指是「大人教壞細路」。



2名操普通話婦人帶同1名男童，途中男童橫躺霸佔2個座位，直接躺於座位睡覺，鞋底亦完全踏上座位，2名婦人皆沒阻止。（FB「香港突發事故報料區及討論區」圖片）

該港男在Facebook「香港突發事故報料區及討論區」群組發帖，不滿地表示「兩個（講）普通話大人迫走人，個小朋友即時瞓喺度，佢對鞋有幾污糟，小朋友唔識，大人係咪應該有家教」。圖片可見，男童疑難忍睡意，直接躺於一排座位上，身軀雖稍屈曲，但仍是霸佔2個座位，骯髒的鞋底亦直接踏在座位；而2名婦人均沒有制止，反而手托男童頭部，彷彿哄他入睡。雖然未知車上乘客人數，不過從車廂玻璃窗倒影可見，有人像是手持重物亦只能站着，而有關舉動可能已影響到其他乘客，同時弄污座位。

對於如此自私以及妄顧其他乘客的行為，網民怒斥過份，「無品，自私自利」、「應該一齊話佢，點解無人出聲」、「無家教就要俾人教。應該當面話佢父母，叫佢正確教導兒子，這是不能在公眾場所或交通工具上做的行為」、「喺自己屋企都唔得啦，著對鞋喺張櫈度」；有人則諷刺稱「它們還只是個鞋子啊」。

有曾搭乘港鐵市民就分享同樣目睹乘客被迫走的經過，「大前日我親眼睇住，地鐵坐滿5個人，1個內地阿嬸同個類似佢個女2個人一齊坐，然後旁邊個男人起身」。

（FB「香港突發事故報料區及討論區」）