龍運司機爆粗鬧乘客片瘋傳：搭巴士大X晒？　龍運：已暫停職務

無人按鐘，就可以不按指定路線行車？本港網絡瘋傳1段影片，指有機場路線巴士司機因無人按鐘，竟未有按指定路線到下1站機場客運大樓站，並提早收車離開。有乘客不滿舉手機拍片追問，司機竟不斷用粗口責罵，更反嗆「搭巴士大X晒啊？我X你老XX！你條契X搭巴士，大哥咁樣！你理得我係乜啫」，又取出手機反拍乘客，揚言不怕投訴，最終步步進逼嚇走乘客。



影片引來熱議，大批網民指摘司機離譜，「炒得」、「EQ低咁火爆，坐佢車都好危險」、「我都係巴士佬，如果冇跟既定路線行又真係幫唔落」；也有網民認為不宜「跟車太貼」，「硬係覺得有前傳，挑釁完人拍片放上網嗰啲咁嘅？」。



本港網絡瘋傳1段影片，見到有巴士司機不斷用粗口責罵乘客。（影片截圖）

片主回應：一定特登飛站

拍攝影片的男子其後向《香港01》講述事發經過，他稱事前在巴士站排隊，而且前後都有人，但巴士埋站時卻沒有打開車門，他便上前揮手向司機示意，「成件事只係半秒鐘間發生」，惟上車後巴士司機卻隨即破口大罵，又指他「係咪唔識揮手？聽唔到響咹聲？」。片主見司機情緒激動，為顧及車上乘客及自身安全，加上他會乘搭至尾站，於是便打算到尾站才跟司機理論。

當巴士到達機場客運大樓站時，車上所有乘客下車後，片主指自己站在下層走廊附近位置、靠近巴士司機位旁邊，但途至尾站時卻直接飛站，駛至員工休息區後收車。他指司機「死雞撐飯蓋，無可能睇唔到（片主），一定特登飛站」。他便上前跟司機理論，不料司機直接「跳掣」，不斷用粗口向他破口大罵。其後司機下車，由於沒有車CAM，事主才開始拍片作為證據保障自己，而巴士沒有顯示車長編號及其姓名，所以才向司機詢問個人資料。

本港網絡瘋傳1段影片，見到有九巴司機不斷用粗口責罵乘客。，（影片截圖）

龍運巴士：會調查事件是否有人違反工作守則或紀律

龍運巴士回覆《香港01》表示，7月2日下午約6時50分，龍運1名駕駛A33線的車長由屯門公路轉車站駛往機場(地面運輸中心)，其後與車上1名乘客發生口角；該名車長已被暫停駕駛職務，龍運會調查事件；如果經進一步調查，證實有人違反工作守則或紀律，會作出適當處分。

本港多個網上群組周三（7月3日）下午流傳1段影片，指有機場路線巴士司機因無人按鐘，竟未有按指定路線到下1站機場客運大樓站，並提早收車離開，觸發乘客不滿。

影片長近2分鐘，見到巴士司機正收車離開，男乘客追問原因，司機則邊走邊說「黐X線㗎你都」。男乘客反駁「你先黐X線啊，奇奇怪怪嘅你都」，司機隨即回頭發難「X你老X，做咩啊？奇乜X嘢怪啊？」。

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男乘客指出，該巴士本應要前往下1站機場客運大樓地下巴士站，惟司機稱「係咩？我唔知喎，我以為無人喎，無人撳鐘咪唔去囉」。乘客質問「咩叫無人撳鐘唔去啊？」，司機未有進一步解釋，卻不斷「爆粗」發泄，「乜X嘢啊？我X你老X啊而家！你扮X晒嘢啊！你乜X嘢名啊？你乜X嘢身份證啊？你都白X痴㗎」。

男乘客聞言表示要投訴，司機卻揶揄「去啊去啊去啊（投訴）！記住去喎」，並拿出手機反拍乘客，「影X埋你先，X你老X！你搭巴士大X晒啊？我X你老XX！你條契X搭巴士，大哥咁樣，乜X嘢啊？我X你老X，你理得我係乜啫。你特X登㗎嘛！」。

司機更邊「爆粗」邊步步進逼男乘客，「我X你老X！X你老X！！X你老X！！！X臭你老X啊我！點X樣啊？」。（影片截圖）

影片最後，司機更邊「爆粗」邊步步進逼男乘客，「我X你老X！X你老X！！X你老X！！！X臭你老X啊我！點X樣啊？」。男乘客節節後退，最終無奈說，「無嘢喇，我而家走人囉」。

男乘客節節後退，最終無奈說，「無嘢喇，我而家走人囉」。（影片截圖）

影片引來網民熱議，大部份都批評司機離譜，「炒得」、「為咗啖氣冇咗份糧，值得咩、「係咪博唔撈呢！服務業咁嘅態度唔得㗎」、「EQ低咁火爆坐佢車都好危險」、「我都係巴士佬，如果冇跟嘅定路線行又真係幫唔落」、「不依照正確路線行車，去運輸處投訴一定入」。

也有網民認為不宜「跟車太貼」，「硬係覺得有前傳，挑釁完人拍片放上網嗰啲咁嘅？」、「唔撳鐘無計啦」、「巴士大叔辛苦晒」。

根據《公共巴士服務規例》，任何巴士司機須沿着指定路線駛往指定目的地。（影片截圖）

根據《公共巴士服務規例》，任何巴士司機須沿着指定路線駛往指定目的地，除非遇到緊急事故或受到授權的人或警察的命令；在每個顯示所有巴士或所有行走其巴士所行走的路線的巴士都應在該處停車的巴士站停車，且須表現有禮和有紀律，如違反規例，可處罰款2,000元。