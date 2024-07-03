偷情悲劇？元朗男女跑車內激吻　突被私家車猛撞彈飛　後續尷尬了

情到濃時也要選擇「安全」地方，否則隨時樂極生悲！本港網絡流傳1段「車CAM（行車記錄器）」影片，見到元朗有豪華跑車停泊路邊，車上男女在激吻調情，突然後方有私家車駛至撞上，嚇得男女慌張失措。及後私家車男乘客上前查看情況及道歉，跑車男女則驚魂未定，動作略顯閃縮露出尷尬笑容。

影片引來網民熱議，打趣表示「呢個好笑」、「以為大婆捉姦」、「俾你（私家車）壞佢好事」、「真掃興，準備到戲肉」、「偷情意外？」、「香港真係好危險」。



本港網絡流傳1段「車CAM（行車記錄器）」影片，見到元朗有豪華跑車停泊路邊，車上男女在激吻調情，突然後方有私家車駛至撞上。（影片截圖）

YouTube頻道「車CAM特警」上周六（6月29日）發布1段「車CAM」影片，見到元朗有1部橙色豪華跑車停泊路邊，車上男女正在甜蜜調情，情到濃時更直接激吻。但就在男女激吻一刻，後方突然有黑色私家車駛至猛撞，跑車被撞至快速向前移動，車上男女嚇到十分慌張。

影片見到，元朗有1部橙色豪華跑車停泊路邊，車上男女正在甜蜜調情。（影片截圖）

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待車停定後，男女驚魂未定，向後查看發生何事，私家車後座男乘客隨即下車走近查看跑車損毀情況，並向跑車男女道歉，跑車男女乘客則動作略顯閃縮，露出尷尬笑容。私家車女司機也有下車查看情況。

私家車女司機也有下車查看情況。（影片截圖）

影片引來網民熱議，笑言「偷情意外？」，「呢個好笑」、「佢哋兩個錫完之後，後面部車撞埋嚟先係最好笑」、「以為大婆捉姦」、「人哋準備車震，你喺到搞搞震」、「咁樣俾佢嚇一下，咩心情都沒」、「真掃興，準備到戲肉」、「香港真係好危險」。也有網民認出現場為元朗公屋朗屏邨附近。