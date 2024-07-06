男童樓下踢波突被狗追　遭抓傷小腿需打5針狂犬病疫苗　後續惹議

男童突然被狗追，到最後都找不到狗主？杭州1名男童日前和朋友在小區內玩耍時，突然1隻小狗追趕，閉路電視拍到有名保安同時在追住小狗，但小狗仍撲向男童並抓傷其小腿，要打5針狂犬病疫苗。家長不滿指該狗應該有人養，但因為被城管抓走最後都找不到狗主，質疑物管容許沒牽繩小狗在區內亂逛，最終物管願賠償1,800人民幣（約港幣1930元，下同）的疫苗費用。不過，網民認為狗主才應負責，「外出不牽繩，真的要譴責，並且要重罰」，又為保安抱不平，因為他們驅趕小狗隨時會被愛狗人士譴責。



男童在空地踢波時突被狗撲咬，小腿受傷需要到醫院打5支疫苗。（微博影片截圖）

內媒報道，事發在6月18日杭州西湖區，現場閉路電視拍到，男童被1隻小狗追趕，同時有位保安員也正追趕小狗。當時有其他業主幫手驅趕小狗，但最終男童仍被抓傷小腿，出現1道抓痕。

男童母親丁女士指，當時兒子如常和朋友在小區內踢球玩耍，突然被1隻小狗追，事後送院被診斷是「多發性動物咬傷」，需要注射5針人二倍體疫苗（狂犬病疫苗）。由於小狗看上去不髒，應該有人養，但當天小狗即被城管捉走，故未能找到狗主。

涉事小狗照片。（微博影片截圖）

丁女士指，該狗沒有狗繩，早上已在區內出沒，認為保安由早上起就放任小狗在區內亂逛，事發時保安亦沒有阻止到小狗撲咬兒子，希望物管公司負責，要求賠償疫苗費用。

物管公司書面回覆內媒指，事發時小孩身邊沒有監護人，保安巡邏發現時隨隨即拿兜網捉狗，會承擔責任和業主協商解決，並做好文明養寵物宣傳。丁女士透露，物管公司已賠償相關醫療費。

雖然協商成功，但始終沒找到狗主，內地網民認為狗主更需要負責，「外出不牽繩，真的要譴責，並且要重罰」，慨嘆保安也左右做人難，驅趕小狗隨時被愛狗人士譴責，「隨着愛狗人士愈來愈多，狗傷人的事件也必然會愈來愈多」。不過，也有網民質疑男童是否做過激舉動才會被小狗追趕。

（綜合）