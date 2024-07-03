趕客？沙田麗豪酒店職員爆粗鬧客人：係咪傻X咗？　網民竟撐他

【香港旅遊／酒店】香港政府推動「全城禮貌運動」，宣揚「無處不旅遊」要善待旅客，但本港網絡瘋傳1段於沙田麗豪酒店的影片，有男職員用粗口與客人互罵，其間男職員多次說「X你老X」、「你係咪傻X咗啊？」，甚至激動到破音變聲。

影片引來網民熱議，有人批評酒店職員行為不當，「員工X人老X，炒得」、「禮貌運動呢？」、「好客之道、禮貌之都」；但有更多網民認為事出必有因，認為職員無問題，「可以令到酒店員工咁樣發火，個客一定西到震」、「禮貌這東西是雙向的」、「辛苦了職員」。



本港網絡瘋傳1段影片，見到沙田某四星級酒店有男職員用粗口與客人互罵。（影片截圖）

本港多個討論區及網上沙田地區群組周三（7月3日）瘋傳1段14秒影片，拍攝地點為沙田麗豪酒店，有櫃枱男職員正手指指「爆粗」斥責1名男客人，「X你老X，我幫緊人哋個客，你做乜X嘢啊你？你係咪傻X咗啊！」。

本港網絡瘋傳1段影片，見到沙田某四星級酒店有男職員用粗口與客人互罵。（影片截圖）

酒店男職員與客人互罵過程▼▼▼

男客人不忿，指着男職員反罵「你就傻X咗啊！」，男職員則激動到破音變聲重複，「你係咪傻X咗啊！X你老X！」。

影片見到現場有不少旅客，惟未見有其他職員介入調停。

影片引來網民熱議，有人批評酒店職員行為不當，但有更多網民支持酒店職員。（影片截圖）

影片引來網民熱議，有人批評酒店職員行為不當，「員工X人老X，炒得」、「禮貌運動呢？」、「又趕客？」。

但有更多網民支持職員，認為事出必有因，「聲都變埋一定係好嬲」、「件事估係個客西，鬧得好」、「一定有啲嘢，唔會無啦啦鬧個客」、「可以令到酒店員工咁樣發火，個客一定西到震」、「我支持佢，客人唔係大X晒」、「辛苦了職員」、「禮貌這東西是雙向的」、「多得劉德華先生當年嗰句，做就咗唔少客人當自己皇帝嘅心態」。