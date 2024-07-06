女大生性服務換電單車頭盔？ 男同學事後被控性侵呻冤　判決出爐

台灣發生1宗「性服務換頭盔」懷疑性侵案。台中1名男大學生和女同學參加車聚後一同回租住處，女方稱願意為他手淫以換取他的1頂電單車頭盔（台灣稱安全帽），過程中因慾火難耐和女同學發生性關係，未料中途女友回家將女同學罵走。然而，女同學事後報案稱遭到性侵，將男大生告上法院。法庭審理後認為，女方說辭反覆又不合常理，只能證明兩人曾發生性關係，不能證明強制性交，一審和二審均判男方無罪。



女生供稱遭林姓男同學伸出狼爪得逞，事後報警控告林男強制性交。（示意圖/gettyimages）

根據判決書，林姓男被告與涉案女生小愛（化名）是大學同學，案發2022年6月，他們參加車聚後，相約到林男租住單位聊天。女生指飲酒後遭林男壓制伸出狼爪得逞，直到林男女友返回單位，她才能逃走。

小愛供稱，車聚時林男已不斷表示「他想我、想親我」，至少被他親吻3次。事後她到林男家拿東西，林男將她壓在床上，強行脫光衣服並性侵。事後林男說會送她1頂頭盔，她沒當場拒絕，回家後到警局報案。過程中她無法預測林男會做什麼，自己只能照對方意思做。

林男反稱，女生願意用性服務換取其電單車頭盔。（示意圖/gettyimages）

林男則作供指，兩人回租住處後的確有飲酒聊天，小愛看上了其擺在衣櫃上的電單車頭盔，着對方想要可自己花錢買。聊到中途，小愛再提起頭盔，表示願以性服務換頭盔，林男聞言後開玩笑指「要不要幫我打手Ｘ」，小紅點頭同意，過程中他慾火難耐和對方發生性關係，小愛沒有反抗。

未料性交中途，林男女友突然回家，小愛嚇到躲入廁所，但仍被女友發現。小愛之後來電，哭泣道歉稱害他被女友罵，惟事後他發現小愛向學校老師哭訴，稱遭到性侵，表示「覺得好髒」。

案件經過一審和二審之後，林男被判無罪。（示意圖/gettyimages）

林男女友作供指，事發當日回租住處時發現無法開門，在門外聽到有男女聊天聲音，未聽到尖叫求救聲。待男友開門，她留意到廁所着燈，知道有人躲起來，她把小愛抓出來，林男和小愛均衣着整齊，但覺得兩人表現心虛，最後她將小愛罵走。

法官審理後認為，雙方的供詞只能證明兩人有性關係，不能證明涉及強制性交，小愛的說辭反覆亦不合常理，她離開現場的態度，明顯和一般性侵受害人反應不同，認為其供詞前後矛盾，一審判林男無罪。檢方不服上訴，但法官認為提交的證據也難證明林男犯罪，維持原削。

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（綜合）