女上司要求「當她男朋友」否則解僱　人夫拒出軌想辭職　妻子咁講

萬萬不能容忍職場性騷擾！馬來西亞有人夫在網上匿名表示，女上司貴為老闆女兒，明知他已婚的情況下，一直藉口找他應酬喝酒，甚至騙其上她家談公司。因為公司有資深員工退休，女上司明言會推薦他升職，條件是每天陪伴她，「就像情侶一樣，做她的男朋友」，否則就開除。人夫打算辭職，未料妻子知情後明言不介意，叫他「保住飯碗就夠了」，認為現時工作薪酬豐厚，令他進退兩難。網民留言指「女上司固然過分，妻子更加離譜」，亦有人懷疑事件真實性，「老闆女兒會看中已婚男員工？八點檔情節」。



女上司是老闆女兒，一直對樓主有意思。（《和解在後》電視劇照）

樓主匿名投稿至facebook專頁「XUAN Play」，並指女上司是老闆女兒，明知樓主已婚，但一直「刁難」他，要求陪同出去應酬飲酒，他只能言聽計從。有次女上司要求到她家談公司，樓主去到發現只有孤男寡女共處一室，「她還一直暗示我想和我搞曖昧」，他拒絕越界。

最近公司有資深老員工退休，騰出1個空缺。女上司明言可推薦樓主升職，但條件是樓主必須每天陪伴她，和她一起下班吃飯，「就像情侶一樣，當她的男朋友」，如果不答應她，她就會開除樓主。聞言的樓主打算自行請辭，真的不想和女上司交往。

女上司要求樓主「當她的男朋友」，拒絕就炒魷魚。（《和解在後》電視劇照）

不過，樓主和妻子商量之際，對方竟要求他留下，「還說不介意我和老闆女兒有曖昧關係或者親密接觸之類的。她說只要我能保住飯碗就夠了」，因為他的薪酬達5位數。樓主聞言心碎，「我真的很傷心，老婆會這麼說」、「我覺得我老婆根本不愛我，只是為了我的錢而已」，不知下一步怎辦。

帖文引來網民熱議，指「女上司和妻子都很過分」、「辭職保住男性尊嚴，如果妻子介意，索性離婚」、「向職場性騷擾說不」。不過亦有人質疑事件真偽，「0分重作」、「編劇都嫌老土」。

女上司想推薦樓主升職，但前提是樓主必須每天陪伴她，和她一起下班吃飯，「就像情侶一樣，當她的男朋友」。（《和解在後》電視劇照）

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（facebook專頁「XUAN Play」）