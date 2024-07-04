感動！女足球員腳傷坐巴士　上車見八達通餘額不足　車長咁做獲讚

腿腳不便者上下車時的確不易。香港女子足球員兼藝人植詠珊於社交平台表示遇到「九巴好司機」，她透露早前因踢足球受傷致行動不便，日前乘坐巴士時又發現八達通餘額不足。為免開車後站立不穩，她只好向車長表示稍後再付款，然後坐下尋找現金。沒想到車長已主動代她支付車費，又默默調低登車高度方便她上落。為此，她非常感動，更發帖大讚司機。



香港女子足球員兼藝人植詠珊於社交平台表示遇到「九巴好司機」。（「cathychek」Threads截圖）

香港女子足球員兼藝人植詠珊昨日（3日）晚上，於社交平台Threads上分享好人好事稱遇到「個好人嘅巴士司機」。她表示，早前因踢波受傷，行動不甚方便，登上巴士後便以八達通拍卡付費，結果卻發現餘額不足，於是便對司機表示「轉頭畀」。她指司機當時有回應，而她因擔心車長可能突然開車，為免站立不穩，便先坐到關愛座上再找現金。

當她坐下並找到10元後，便揚聲告知車長「我落車嗰時畀呀」，而車長則體貼地表示「得啦，最緊要你冇事」。她聞言非常感動，「因為今日太黑仔，同埋之前勁多超衰的士佬同巴士佬，見你跛都唔會理」。而她下車前亦信守承諾走到車頭付費，但車長卻伸手擋住收款箱，並表示「我畀咗喇。小心啲啦」，原來車長已幫她支付了車資。

她被車長的善行感動，歸家後憶述上下車經歷，發現上車比平時輕鬆，原來車長早已調低高度方便她上車。事後她發帖大讚車長是「好司機」，但就表示「唔講係邊條線，費事好心做壞事，希望你睇到啦」。

帖文引起網民熱議，有人建議樓主寫信表揚車長，「我覺得直頭值得寫信去九巴表揚佢」、「就算唔記得司機咩名，都係可以去九巴到講咩路線，大概咩時間去讚揚依位好好嘅司機」。不過也有網民提醒樓主盡量不要提及車長代付車費，以免影響車長工作，「唔使講佢幫畀你車費，講你整親腳load（校）低咗架巴士就OK」。

（Threads）