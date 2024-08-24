巴士司機開咪叫乘客校細播歌音量　港女質疑壓力過大：無人聽到聲

不時有乘客因大聲播歌播片，繼而與他人起爭執。有乘客近日於下班時分搭乘巴士，駛經快速公路時司機突然開咪，要求乘客「麻煩電話播緊歌嘅細聲啲啊」，離奇的是全車疑似無人聽到音樂聲。相隔一會，司機更停車離開司機位，激動斥「叫咗你哋邊個播歌細聲啲啦，司機位都聽到啊」。1名叔叔向司機表示，他並無聽到歌聲，但司機未有理會，反而開始和叔叔互罵，叔叔忍無可忍怒嗆「X你開車啦，邊度有聲啊，去睇醫生啦你」。雙方「你一言我一語」，司機冷靜後便繼續行駛，樓主質疑司機壓力過大，建議對方應放假休息，擔憂稱「畢竟成車咁多條人命喺佢手上」。



有乘客搭巴士期間，指車長突停於快速公路，怒斥乘客播歌聲量過大。（threads圖片）

司機喝斥：叫咗你哋邊個播歌細聲啲

該女乘客在 threads 帳號發文，指日前下班搭乘巴士，途經屯門公路期間，司機突然開咪，以煩躁語氣要求「麻煩電話播緊歌嘅細聲啲啊」，不過她就認為「我諗全車都無人聽到音樂聲」。相隔10秒左右，司機更於快速公路停駛，離開司機位大聲喝斥「叫咗你哋邊個播歌細聲啲啦，司機位都聽到啊」。

1名叔叔上前向司機表示意，指自己並無聽到有歌聲，惟司機聞言更激動，開始和叔叔互罵，又斥「講咗幾多次，叫你哋唔好播啊！」。叔叔則被司機態度「焫着」，質疑對方有病，「X你開車啦，邊度有聲啊，去睇醫生啦你」，司機反駁「唔想坐你而家落車！」，叔叔卻指責對方未有停靠正常巴士站，司機則一度建議他報警，晦氣稱「叫警察嚟車你哋囉」。

雙方爭執過後，司機冷靜返回駕駛位繼續駕駛。樓主認為巴士司機壓力太大，建議對方應放假休息，而巴士公司亦要關注員工心理健康，感嘆「畢竟成車咁多條人命喺佢手上」。

有網民認為姑勿論司機暴躁與否，搭巴士時都應保持安靜，「你有你說話播歌自由，人家也有坐車舒適的自由」。（示意圖／資料圖片）

網民：搭巴士都應保持安靜

帖文引來網民討論，有人猜測「係唔係休息時帶咗藍牙耳機，唔記得除低」，亦有留言覺得姑勿論司機暴躁與否，搭巴士時都應保持安靜，「搭巴士保持安靜是常識吧！你有你說話播歌自由，人家也有坐車舒適的自由，有些人工作一天很累，總有啲自私X喺度嘈喧巴閉」、「如果係有聲真係會影響司機注意力，停低先處理係最好做法，職業司機如果（駕駛）超過8小時已經危險」、「雖然個司機躁底，但如果車上依然有乘客，強烈建議唔好再刺激司機情緒」。

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