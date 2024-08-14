發財春夢？泰人妻夢見裸男上網解夢揭玄機　夥同事買彩券爽中頭獎

發綺夢竟是發達先兆？泰國有女公務員，因在睡夢中夢到有男子向她走來，並脫掉衣服赤裸下身，她睡來上班後，將夢境告訴了女同事，2人在網上搜解夢，發現背後的含義後，便買了2張彩券，沒想到開獎後2人喜中頭獎，各自贏得600萬泰銖（約133萬港元）。2名幸運兒接受媒體訪問表示，這筆錢除了用來償還債務，還會投放在孩子教育，確保他們有更好將來。



2名幸運兒為女公務員，各自贏得600萬泰銖（約133萬港元）。（網上圖片）

綜合泰媒報道，這2名幸運兒分別是31歲及39歲的女公務員，其中1人睡夢中夢到有男子向她走來，並脫掉衣服赤裸下身，醒來後讓她感到莫名奇妙。上班後她將夢境告知交情好的女同事，2人立即上網搜查資料解夢，搜尋夢境背後代表的含義。

隔天，一名彩券銷售員剛好來到她們的辦公室，於是2人便根據夢境指引，選擇了自己的幸運號碼「41」為結尾彩券，豈料8月1日開獎後，2女驚覺居然中了頭獎，獲得驚人獎金1200萬泰銖，即各自贏得600萬泰銖（約133萬港元）。

2名中獎女公務員與同事們在辦公室慶祝，她們打算將這筆錢用來還債外，還會用在孩子的教育。（網上圖片）

其後2名中獎女公務員與同事們在辦公室慶祝，她們接受當地媒體訪問表示，難以置信發財春夢會降臨自己身上，而她們打算將這筆錢用來還債外，還會用在孩子的教育，確保他們有更好未來。