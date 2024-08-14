發財春夢？泰人妻夢見裸男上網解夢揭玄機 夥同事買彩券爽中頭獎
撰文：喬納森
出版：更新：
發綺夢竟是發達先兆？泰國有女公務員，因在睡夢中夢到有男子向她走來，並脫掉衣服赤裸下身，她睡來上班後，將夢境告訴了女同事，2人在網上搜解夢，發現背後的含義後，便買了2張彩券，沒想到開獎後2人喜中頭獎，各自贏得600萬泰銖（約133萬港元）。2名幸運兒接受媒體訪問表示，這筆錢除了用來償還債務，還會投放在孩子教育，確保他們有更好將來。
綜合泰媒報道，這2名幸運兒分別是31歲及39歲的女公務員，其中1人睡夢中夢到有男子向她走來，並脫掉衣服赤裸下身，醒來後讓她感到莫名奇妙。上班後她將夢境告知交情好的女同事，2人立即上網搜查資料解夢，搜尋夢境背後代表的含義。
隔天，一名彩券銷售員剛好來到她們的辦公室，於是2人便根據夢境指引，選擇了自己的幸運號碼「41」為結尾彩券，豈料8月1日開獎後，2女驚覺居然中了頭獎，獲得驚人獎金1200萬泰銖，即各自贏得600萬泰銖（約133萬港元）。
其後2名中獎女公務員與同事們在辦公室慶祝，她們接受當地媒體訪問表示，難以置信發財春夢會降臨自己身上，而她們打算將這筆錢用來還債外，還會用在孩子的教育，確保他們有更好未來。
素食店做6折優惠 服務費卻咁高 網民傻眼嘲諷：不如直接畀8折茶餐廳白飯太硬？「匙羹敲、用叉插」都唔散 食客問：我食緊啲乜趕客？茶餐廳拒收5毫仲寸爆 Ben Sir怒極1句KO獲讚 法例竟咁講趕客？尖沙咀茶餐廳巨型告示列7大規條 內地網民鬧爆：不會再吃