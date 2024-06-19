搭港鐵慘遇後生女咁坐　港男嫌逼起身讓座　網民：起身就輸晒啦

港鐵「爭位」問題不時發生。有港男於網上大呻搭乘港鐵時，遇到3名年輕男女，當中2名男子坐在其左方座位，女子則以屁股「攝入」2人中間僅餘空位，令一排座位變得逼狹，他覺壓迫遂決定起身，不過就拍片公審，狠斥「好好地1個位，俾你2個搞到咁X樣」。



片段引來網民留言，有人指責女子行為無恥，「佢哋唔知個醜字點寫」，但就認為樓主不應輕易退讓，擔憂上述情況未來會「普及化」，「你讓咗佢唔該都無，只係覺得應分，呢啲行為唔可以縱容」、「呢個時候要為自己出聲，唔好委屈自己谷住啖氣」。



有後生男女3人共坐2個座位，港男嫌迫唯有起身讓座惹議。（threads影片截圖）

該港男在社交平台 threads 上傳片段，怒斥「X你老X，真係有X病，好好地1個位，俾你2個搞到咁X樣」。片段顯示，當時樓主正搭乘港鐵，車上乘客眾多，有不少人需要站立，相信正是繁忙時間。樓主原先坐於座位上，他突然手持電話拍片，並將鏡頭轉向左方，可見2個座位均有男子坐下，而2人中間卻有1名女生，她以屁股「攝入」中間僅如空位，令本身座位變得更狹窄，樓主被壓迫下覺不舒服，無奈只能起身讓座。

當樓主站起身時，其身旁男子即時坐到樓主座位，女子則順理成章「攝入」另一空位，兩人動作行雲流水。樓主之後補充，片中女子操方言「聽不明白」，更「撩完鼻屎周圍彈」，不滿下故發片公審。

許多網民都批評女子行為無恥，「佢哋唔知個醜字點寫」、「人無恥便無敵」、「呢啲人無文化，話極都無用」、「平時淨係聽人講點樣2個位坐3個人，今次仲要唔係得相，仲拍埋片，終於解答到我一直以來嘅疑問」，又有留言建議可這樣反擊，「畀我就擘開啲隻腳，睇下想咁樣坐到幾耐」、「死都唔好郁，掂到你少少都要叫佢縮開」。

有不少人則覺得樓主不應讓座，擔憂以上情況「普及化」，「點解要屈服？」、「師兄你做乜起身啊？輸晒啦！」、「傻嘅先會讓佢哋」、「你讓咗，佢哋唔會感謝你，只會覺得有人行開，佢哋可以坐得舒服啲」、「呢個時候要為自己出聲，唔好委屈自己谷住啖氣，理虧係佢嗰邊，你讓咗佢唔該都無，只係覺得應分，呢啲行為唔可以縱容」。有人就質疑「條女又唔尷尬，同另一個男人大髀貼大髀，為求逼人走」。樓主事後解釋，「嗰三條友係一齊㗎」。

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