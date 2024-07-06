老鼠尾夾扶手電梯拼命掙扎　旁人冷漠經過捱批　網民：點都係生命

港鐵深水埗站現鼠蹤，但今次卻引起不少網民同情！日前網上流傳影片，顯示1隻老鼠疑因尾巴被夾在港鐵站扶手電梯末端，老鼠多次嘗試掙脫但不果，其間多名途人經過，大部份人見狀快步離開，其中1人更不小心踢到老鼠。片段掀起網民熱議，不少人批評路過的途人「見鼠不救」，留言指「雖然老鼠好乞人憎，但都係生命」、「一路由佢唔處理係咩心態，通知職員清走佢，唔係睇戲咁」、「老鼠係唔應該救，但唔係畀佢死得咁辛苦囉」。



網上流傳影片，顯示1隻老鼠疑因尾巴被夾在港鐵站扶手電梯末端，老鼠多次嘗試掙脫但不果。（facebook影片截圖）

據網上流傳的影片顯示，1隻老鼠慘被扶手電梯「夾尾」，以致無法脫身，老鼠多次試圖掙脫但不成功，其間拍攝影片者與途人交談，有人表示「（老鼠）夾住條尾走唔甩」、「點會走咗嚟呢度嘅？」。由於事發於港鐵站，老鼠被困扶手電梯末端時仍有許多市民經過，但不少人均冷靜地快步離開，然而其中1人更疑似沒有留意到老鼠，而不小心踢到牠。

影片沒有顯示老鼠的最後結局，但許多網民就深表同情，紛紛指老鼠非常可憐，並批評經過的途人眾多，加上拍攝者等其他圍觀的人，卻沒有人通知港鐵站職員協助，怒斥他們不近人情，「影相嘅人點解唔救佢，停電梯」、「沒有惻隱之心」、「好可憐的老鼠」、「雖然我唔鍾意佢，但見到佢咁好不安」、「點解咁樣影都唔找職員暫停個扶手電梯呢」。

不過，也有部份網民認為並非途人想救就能救，「其實未必係人哋唔想救，而係有咁多人好難立即停電梯，如果有人冇捉扶手跌倒，甚至跌落去會更麻煩，所以需要先封閉入口，等上咗電梯嘅人走完，先有辦法停電梯，唔係到時又俾人話」。