住宅外驚現超大蜂巢　畫面嚇壞網民︰呢隻針到會死人　教路咁處理

巨型蜂巢出沒注意！有港男在網上表示，住所窗外驚現超大蜂巢，而且有多隻「新鄰居」，畫面相當驚嚇震撼。網民懷疑築巢的是另稱胡蜂或黃蜂的虎頭蜂，教路指「呢隻有攻擊性，可以叫食環或滅蟲公司嚟清」、「咁大隻！呢啲有危險㗎」、「真係有籃球咁大」、「好毒，會死人」。



樓主指出，住所窗外驚現超大蜂巢，而且有多隻野生蜂，畫面相當震撼。（facebook群組「錦上路之友」圖片）

樓主在facebook群組「錦上路之友」上載照片，顯示牆上有1個巨型蜂巢，多隻野生蜂在巢上，樓主慨嘆「窗外起緊屋呀，新鄰居你好」。畫面十分嚇人，吸引多名網民留言，初步相信是虎頭蜂，「非常非常兇惡，小心處理！」、「超級恐怖」、「好毒，會死人」，亦有人建議樓主向食環署或滅蟲公司求助。

根據資料，食環署會為公眾地方提供消滅黃蜂或野蜂服務，但不會向已聘有大廈管理公司的私人及公共住宅樓宇，以及所有私人非住宅地方提供有關服務，大廈管理公司可根據公契制定移除蜂巢的工作或向有關業主或住戶提供支援，如欲要求食環署處理蜂巢，可致電食環署24小時熱線2868 0000。

網民直呼恐怖，留言指「呢隻有攻擊性，可以叫食環或滅蟲公司嚟清」、「咁大隻！呢啲有危險㗎」。（《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》劇照）

虎頭蜂帶有毒性，通常攻擊黑色、具絨毛、正在移動的目標，人類一旦受到攻擊，最嚴重的部位多為頭髮覆蓋住的頭部，市民應穿上淺色衣物，戴淺色帽子保護頭部，另外，虎頭蜂喜歡吸食味道濃郁的樹汁及腐敗果實汁液，所以香水和化妝品氣味，容易吸引虎頭蜂，過往發生多宗虎頭蜂傷人事件，甚至致死。

（綜合）