籃球咁大！新屯門中心睇樓客驚見對面大廈有巨型蜂巢　籲屋主處理

莫非這名睇樓客擁有一雙千里眼？日前有到新屯門中心睇樓的市民發現，對面大廈１個高層單位窗外疑有巨型蜂巢，於是急急拍下照片，希望街坊代為通知業主及管理處。不少網民笑言該名睇樓客眼力極佳，「睇樓啫，咁都畀你睇到咁遠，你好叻呀」；亦有網民估計相中疑似蜂巢或屬胡蜂，甚至是燕子巢穴，建議屋主若有需要可向專業人士求助。



《香港01》記者到新屯門中心採訪，發現第6座大廈高層單位外牆確有巨型蜂巢，估計大如籃球。



有到新屯門中心睇樓的市民發現，對面大廈１個高層單位窗外疑有巨型蜂巢，於是急急拍下照片，希望街坊代為通知業主及管理處。（fb「屯門友」圖片）

該網民周五（3日）投稿至facebook專頁「屯門友」，表示當日在區內屋苑新屯門中心睇樓，參觀第4座1個單位。他從窗戶望向對面的第6座方向時，驚見1個高層單位窗外掛有疑似巨型蜂巢，遂即時拍下照片，希望有屋苑住客能代為通知屋主及管理處，以便盡快處理。

不少網民笑言該名睇樓客眼力極佳，亦有網民估計相中疑似蜂巢或屬胡蜂，甚至是燕子巢穴。（fb「屯門友」圖片）

不少網民看過相片也笑言樓主好眼力，竟能留意到對面大廈窗外的情況，「勁！睇樓啫，咁都俾你睇到咁遠，你好叻呀」、「咁好眼，但真係超級大個」、「對面有個大蜂巢，可以勁耡價了」、「睇樓睇埋蜂巢，但下一步就叫住客通知管理處處理，即係樓主睇完唔啱心水，唔會喺度住？」。

《香港01》記者周日（11月5日）傍晚到新屯門中心採訪，發現第6座大廈高層單位外牆確有巨型蜂巢，估計大如籃球。

記者周日（11月5日）傍晚到新屯門中心採訪，發現第6座大廈高層單位外牆確有巨型蜂巢，估計大如籃球。（王譯揚攝）

亦有人看過相片，質疑相中並非一般蜂巢，建議屋主若有需要可向專業人士求助，「燕子下話？果度40+層咁高喎！蜜蜂有冇可能呀？雀巢比較似」、「我舊屋16樓，有黑蜂巢，好在仲細，要滅蟲公司搞」、「我天水圍三十幾樓，有見過外衣架出現過1-2cm大嘅泥粒，隨即收起衣架閂窗，用熱水沖洗泥粒，估計有白色幼蟲，不久有兩隻蜂在窗外徘徊」。

蜜蜂保育組織「蜜語Beetales」曾於社交平台發文，指如果平常在家中窗外遇到蜂群，其實無需找滅蟲公司或用殺蟲水對付，牠們不會在陽光直射的地方例如住宅大廈去築巢。只要晚上用布遮起窗，防止家中燈光射向牠們，蜂群一般在數日後便會離去。