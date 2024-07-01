巨型蜂巢掛住宅窗邊！網民路過驚見超大尺寸呼恐怖：籃球咁大！

炎炎夏日正是蜂群出沒時節，近日有網民就發現某舊式樓宇一單位窗外有個約籃球大小的蜂巢，不過未見有蜂出沒。她表示該樓宇正收進行收購，有不少住戶已遷出，未能得知發現蜂巢的單位是否已無人居住，又指「咁大個巢應已有一段時間，可和平共存，勿趕盡殺絕」。有網民看完照片都被碩大的蜂巢嚇到，紛紛表示「可怕」。



有網民發現某舊式樓宇一單位窗外有個巨型蜂巢，不過未見有蜂出沒。（「香港自然生態論壇 HKWildlife.net」FB圖片）

該網民在Facebook群組「香港自然生態論壇 HKWildlife.net」發帖，指日前經過1幢大廈時，發現某單位敞開的窗外掛着1個約籃球大小蜂巢，目測沒有蜂出沒。從照片可見，1個碩大蜂巢懸掛窗邊，畫面相當震撼。

樓主指該幢大廈「應該係收購中嘅舊樓」，因樓下商舖展出對收樓不滿的橫額，同時她亦不清楚發現蜂巢的單位是否已空置。她回應網民查詢時表示，大廈內仍有住戶，「幢樓入面仲有啲單位係有人住嘅，應該仲係收購緊未收得晒」。樓主又在帖文中標籤指自己並非住戶，只是途經，及表示「咁大個巢應已有一段時間，可和平共存，勿趕盡殺絕」。

該網民表示蜂巢大如籃球。（「香港自然生態論壇 HKWildlife.net」FB圖片）

帖文引起網民熱議，不少人高呼「恐怖」，「這麼大的窩，太可怕了」，也有人表示「間房個主人傻㗎？習慣開住窗都發現唔到？」、「快叫政府部門處理！」。不過有網民就覺得「如果係空置單位，相信唔係今季嘅巢，冇蜂出入都正常」、「咁大個應該存在咗好一段日子，不過既然係空置大廈就由佢存在啦」。

（Facebook）