台灣登山團遭虎頭峰突襲多人受傷2人被針死　避蜂4大原則一文看清

台灣新北市瑞芳昨（20日）一共有20名登山客前往八分寮山系登山，其中11名登山民眾遭到虎頭蜂螫傷，造成4人重傷7人輕傷，更有2名男子送院宣告不治。對此新北動保處也分享了「四大避蜂原則」，提醒民眾避免虎頭蜂攻擊。



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據了解，事件發生在20日的上午11點，民眾相約共20人一同到新北瑞芳八分寮登山步道，不料在三爪子坑路坑子內山往基隆萬壽山區有多人遭到蜜蜂螫傷。警消獲報後到場救援，其中7人遭螫傷傷勢較輕可自由活動、與另9人先由領隊帶下山並送往醫院。4人因傷勢較嚴重先吊鹽水、先後以擔架被搬運下山，而後送往醫院救治，不過有兩人仍傷重不治。

新北市動保處提醒民眾4項避免虎頭蜂攻擊的原則：



一、民眾若不慎闖進蜂巢警戒區，應「以衣服或手軸保護頭部且低身向後退出或繞道」：虎頭蜂不會主動攻擊人，民眾發生此情況時切勿揮手、造成虎頭蜂警戒。

二、民眾應「穿著淺色長袖衣物並戴淺色帽子保護頭部」：因虎頭蜂通常會選擇黑色、具絨毛與正在移動的動物作為攻擊目標。

三、民眾應「避免塗抹香水或氣味重的化妝保養品」：因為虎頭蜂容易被腐敗果實汁液與濃郁樹汁氣味吸引。

四、民眾應「盡量在步道上活動」：避免前往人較少的地方或是沒有步道的林區或小徑。

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根據台媒《聯合新聞網》報導，新北市動保處說明，該事件當場至少有100多隻蜜蜂且因現場周圍環境山林茂密、加上有水源的因素，蜂群在樹上覓食時突受到登山民眾侵擾，才會四處攻擊遊客、造成傷亡的情形。根據消防人員認定，此事件攻擊民眾的蜂種為「黃腳虎頭蜂」，毒性和攻擊性僅次於黑腹虎頭蜂且威脅性也相當大。

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