斷正！深水埗的士亂轉彎　行人綠燈正過馬路　港男拍片：馬路炸彈

再有的士違反道路交通標誌行駛！近日有港男於網上分享片段，顯示他途經深水埗時，目睹一輛的士無視「直行」以及「不能左轉」交通標誌，從南昌街左轉至荔枝角道，而當時行人過路處正有行人橫過馬路，故拍片公審對方「又一馬路炸彈」。有網民認為必須舉報涉事的士，「唔好同我講話行錯路呀」、「的士佬斷到正，完全無嘢好講」；惟有人覺得「得饒人處且饒人」，「司機都幾十歲，老人家錯咪放過他一馬」。



深水埗有的士無視交通標誌亂轉彎，被途人拍片直擊斥「又一馬路炸彈」。（FB「車cam L（香港群組）」影片截圖）

該港男日前在facebook群組「車cam L（香港群組）」上傳片段，並寫道「又一馬路炸彈」，片中見事發地點為深水埗，當時一輛載客的紅色的士，正停於南昌街燈口處，準備左轉至荔枝角道，不過從片中可以清晰聽見，荔枝角道的行人過路處響起連續「嘟嘟嘟嘟嘟」示意聲，而「綠色人像」同樣亮起，亦有途人正在橫過馬路。

樓主隨即走出馬路，以肉身擋住的士，高呼「哦，真係」、「得咗啦」，疑同行者就和應「好波」。樓主及後上前將鏡頭拉近至司機位，只見對方一臉無奈，後座乘客則打開車門離去，片段至此告終。

有網民支持樓主舉報涉事的士，「唔好同我講話行錯路呀」、「仲要好似車頭無擺的士證」、「的士佬斷到正，完全無嘢好講」、「不要放過馬路炸彈」，並提醒「拍片還拍片，勸你唔好咁樣衝出去」。樓主續交代，由於他將片段上傳到「影佳駕」舉報平台，警方要求他「燒CD」以及落口供，為免麻煩故分享片段提醒他人，行經上述位置時要小心。

但亦有留言批評樓主「衰格」，「雖然我不嬲唔撐的士佬，但你呢種處理手法真係犯賤到一個點！要告人咪拍片影車牌畀警察囉，有權影人樣？」、「司機都幾十歲，老人家錯咪放過他一馬」、「呢個算好，上次有個直情呠X我，唔知以為我衝紅公仔（燈）」。

另有網民就質疑樓主預先手持電話拍片，「有預感先知」，他人回覆「揸開車都大約估計到，的士一早打斜擺，攞少少左軚，好大機會要轉呢隻彎，難怪人哋Set定嚟捕佢，除非臨崖勒馬，多數都中硬」，樓主亦回應「深水埗日常」，「呢度過馬路望右邊是常識」。

根據Google地圖街景顯示，的士原先沿南昌街行駛，該處3條行車線的地面都有清晰箭嘴標示，而路口位亦有「直行」以及「不能左轉」交通標誌，示意駛經南昌街的車輛只能直駛，不能轉左；路口亦沒有「孭仔燈」，作為職業司機理應知道不能轉左。根據香港法例第374章《道路交通條例》內第37條「危險駕駛」，列明任何人在道路上危險駕駛汽車，即屬犯罪，可被判罰款2.5萬元及監禁3年。

（FB「車cam L（香港群組）」）