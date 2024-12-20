劍橋畢業港男不上班！舊同學批浪費學歷　內情曝光網民極羨慕

名牌大學畢業後沒工作等同浪費學歷？有港媽在討論區發文，指有名小學男同學在英國劍橋大學畢業，「3x歲開始多年嚟都己經無做嘢」，已成家立室有仔女，妻子平日會做補習，認為是家人給他1個物業收租，影響其上進心，慨嘆對方「浪費咗自己嘅學歷」。



許多網民認為其同學生活既能自理，「唔做嘢冇問題，知識學咗係自己，唔會話唔做嘢就浪費」、「冇申請綜援就得」，又指對方可能有很多被動收入，「可能在家全職炒股，我識幾個都係咁」，有人更指男方既然「有樓收租」，不上班可能是更佳選擇，更表示「呢啲叫做贏在起跑線，好羨慕」。



有港媽指舊同學在劍橋大學畢業，但自從30多歲開始已多年沒有工作。（《反起跑線聯盟》劇照）

劍橋畢業多年無工作

樓主於今年7月在親子王國討論區以「讀到書，但唔做嘢」為題發帖，表示有位小學男同學在名校「Cambridge」（英國劍橋大學）畢業，「但 3x歲開始多年嚟都已經無做嘢」。男同學成家立室後有子女，妻子平日會做補習及散工等，以她所知同學「屋企畀咗層樓佢收租，可能因為咁樣反而令佢無上進心」，「 覺得佢有啲浪費咗自己嘅學歷」。

樓主批評同學浪費學歷，質疑對方因為有物業收租才會沒上進心。（《反起跑線聯盟》劇照）

網民力撐無問題：攪得掂生活就得喇

帖文引起熱議，許多網民認為同學既然生活能自理，不工作也沒問題，「個人決定，攪得掂生活就得喇」、「可能已經過緊退休生活，享受人生」、「冇申請綜援就得，讀書可以係求興趣、求知識」、「學歷是搵食工具，當唔使搵食時，就可當興趣」。事實上，不少人擁有碩士及博士學歷，但工作與科目無關，「最緊要佢兩公婆ok」，或者對方樂於做「家庭主夫」。

疑沒「正職」但收入豐厚

有網民認為樓主也不清楚別人具體家庭狀況，對方可能只是沒有「正職」，「可能在家全職炒股，我識幾個都係咁，搵到大錢」、「話唔埋人哋嘅工作要保密，只係平時你哋覺得佢好得閒」、「可能3x前已經搵夠財務自由，唔通周圍同人講咩」、「可能好多投資，被動收入」，又笑稱「佢有做嘢，收租佬，好想做」，有人更表示十分羨慕該名港男「有樓收租」 。不過也有人認同同學是浪費了自己學歷，「點解唔到社會做出貢獻？」、「有個咁老公真眼冤」。

（親子王國）