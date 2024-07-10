嘔！食客飲凍咖啡疑啜出「二手飯粒」　網民嘲抵到爛：買嘢飲送飯

餐廳理應確保餐具衛生，不過近日有網民就在網上發帖，稱於屯門某麵店吃早餐喝凍咖啡，喝到最後覺得口感有些古怪，細看才發現咖啡內有飯粒！網民看完照片都感到細思極恐，擔心飯粒是上位食客吃剩的「二手飯」，惟亦有網民相當「看得開」，更勸樓主「當加底」、「人哋食飯送凍飲，你就威水，叫凍飲送飯」。



有網民於屯門某麵店喝凍咖啡，覺得口感有些古怪，細看才發現咖啡內有飯粒。（「真.屯門友」FB圖片）

該名網民在Facebook屯門街坊群組發帖，表示日前於屯門某餐廳吃早餐，點了杯凍咖啡。但在他差不多喝完時，卻覺得口感有異，細看才發現咖啡內有飯粒，「啜到最尾發現啜咗幾粒飯出嚟」。從照片可見，樓主已差不多喝完咖啡，另可見有2粒飯粒在杯沿內壁，無從得知樓主是否已將部份飯粒吞下。

樓主當日在屯門某餐廳吃早餐，點了杯凍咖啡。（「真.屯門友」FB圖片）

帖文引起網民討論，不少人高呼「噁心」，亦有人擔心是上位食客吃剩的「二手飯」，「隻杯洗得唔乾淨？」、「會唔會上手飲完拎入去」、「我估兩原因：1.洗杯唔乾淨；2.水吧廚房手跌落」。亦有網民笑勸樓主要苦中作樂，「唔飲都飲咗」、「當加底」、「人哋食飯送凍飲，你就威水，叫凍飲送飯」。

另外有不少網民表示出外用餐時有衛生欠佳的情況，難以避免，「早幾年試過旺角食茶記杯凍檸茶裏面有幾條星洲炒米」、「你算好彩，我試過咁尾見到成隻曱甴」、「你想飲到曱甴定飲到飯？」、「去邊都經常飲凍奶茶飲到檸檬核，結果我屈服咗以後飲凍檸茶算，無眼屎乾淨盲」。

（Facebook）