2少年網約車遺手機　司機送回索$XXX茶錢：阻做生意　掀網民爭議

有港媽在網上表示，兒子和14歲男同學乘搭網約車，他們遺留手機在車內，港媽事後聯絡到司機，對方要求收取「茶錢」，港媽當時答應，司機翌日駕車送回手機，兒子提供100元，但司機索價400元，兒子和男同學未有照做，最終搶回手機。



根據港媽上載的影片，該司機表示「100（元）？我支旗都塞咗半個鐘，阻住做生意」，其間有1名少年多次大聲喝斥「係咪要報警？」。帖文引來多名網民討論，留言指「個仔壓得住個阿叔，已經贏咗好多成年人」、「獅子開大口，真係好肉酸，個電話唔係屬於佢，仲好意思喺到講價」；但亦有人認為司機特意送回手機，索取一定報酬無可厚非。



該名司機當時駕駛私家車，接載1名女子，並表示「100（元）？我支旗都塞咗半個鐘，阻住做生意」。（Threads影片截圖）

樓主在Threads表示，兒子和14歲男同學日前乘搭網約車，其間將手機遺留在車內，樓主事後聯絡到該名司機，希望可以還機，對方明言收取「茶錢」，樓主答應要求，願意出多一程車程金額。

雙方相約翌日下午4時「交收」，但到傍晚6時司機才現身，樓主兒子和男同學等候了2小時。兒子願意提供100元「茶錢」，但司機要求400元，兒子立即通知樓主和司機商討，樓主直言「師傅咪玩啦，啲小朋友邊有咁多錢喺身？」，但司機反駁由於要還機，所以未能開工，樓主反指司機欺負年輕人，「拾遺不報，我（樓主）現在（可以）馬上報警」，司機指會將手機送去警局。

樓主同時教導兒子拍片和報警，最終兒子出手搶回手機，樓主批評「給他幾百元喝茶無所謂」，但對方態度惡劣，「好像欠了他」、「他覺得老奉，他想怎樣就怎樣」。

樓主兒子多次大聲怒罵「係咪要報警？」。（示意圖/gettyimages）

樓主同時上載影片，該司機當時駕駛私家車，接載1名女子，表示「100（元）？我支旗都塞咗半個鐘，阻住做生意」，其間有少年多次大聲怒罵「係咪要報警？」，樓主指出是兒子言論。

多名網民留言狠批該名司機，「記得1星佢，再投訴」、「錯是錯在司機沒事前講明白」、「貪心，勁衰」，建議向網約車公司投訴，要求公司跟進事件。但亦有網民認為司機特意送回手機，索取一定報酬無可厚非，「呢個故事教訓我哋，下次執到電話送去警局」、「認同……試過元朗車返去紅磡畀佢……只係講咗句Thank You」，又揶揄「如果我係個司機呀，我免費送返部手機畀佢個仔，再請佢食餐放題定驚添呀」。

（綜合）