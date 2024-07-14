16個甥來過暑假！舅舅家開5部冷氣變飯堂　伙食費＋電費耗盡積蓄

重慶男子招待「16個外甥」影片成為一時佳話而被瘋傳。而早前該16外甥又再組團來訪，事件引起網民關注。這名舅舅透露16外甥曾住在他家55天，單是伙食費已花掉他的積蓄6萬元人民幣（約6.5萬港元），加上天氣炎熱，要開足5部冷氣，使費花掉他的私己錢。不過影片引來網民大讚他讓孩子們獲得更多樂趣和陪伴，感受到親情的力量。



龔男每年寒暑假都會招待16個外甥來家裏作客。（影片截圖）

綜合內地媒體報道，36歲的龔玲軍有3個姊姊及1個妹妹，每年寒暑假都會招待16個外甥作客。他舉出2022年的暑假為例，16個外甥在他家住了55天，花了他6萬人民幣（約6.5萬港元）私房錢，主要都是伙食費，平均1天就要吃掉16斤大米、8斤肉類和20顆雞蛋，還有各種蔬菜水果。除了伙食費，重慶夏天炎熱，他在家裏要開足5部冷氣。

而已婚的龔男也育有2個孩子，等於每天須照顧18個孩子，要靠點名來防止遺漏了誰，孩子聚在一起吃飯時也讓家居變成學校飯堂一樣。雖然龔男的姊妹早已買了50斤排骨、40斤牛肉、40斤豬腳、50斤大米、60斤油和150斤水果送到他家，但龔男仍須負責購買食材，母親負責做飯，妻子則負責打掃環境和洗衣服。

龔男表示不計紅包，暑假的花費約6萬人民幣（約6.5萬港元）、寒假則要2萬人民幣（約2.2萬港元）。龔男指出，雖然出錢出力，仍堅持邀請外甥來作客，是怕下一代感情生疏。現時龔男在抖音累積了87.6萬粉絲，獲不少網友稱讚他為孩子們創造更多相聚機會，讓孩子們在假期中獲得更多樂趣，感受到大家庭的親情力量。