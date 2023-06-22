荔枝病！女生吃2斤多荔枝頭暈惡心　高糖水果令血糖降低？原因是…

荔枝香甜多汁，當造季節市民大吃特吃！成都24歲女生日前連吃2斤多荔枝，事後出現頭暈、惡心等症狀，醫生指她患「荔枝病」，即低血糖症，當場服用葡萄糖水及觀察後就能離去，但奇怪為何吃高糖水果反而會低血糖。浙江麗水市衛健委解釋，荔枝有豐富果糖、葡萄糖，食用後血糖迅速升高，人體會分泌大量反應性胰島素消化葡萄糖以降低血糖水平，如果糖在這階段未及轉化成葡萄糖，就會出現低血糖症，但患者以兒童居多。



內地有24歲女生連吃2斤多荔枝，求醫發現患了荔枝病。（資料圖片）

吃過量荔枝隨時要看醫生，6月18日，成都24歲李姓女子因為吃荔枝後感到不適，求診發現患俗稱「荔枝病」的低血糖症。內媒《紅星新聞》報道，李女上周因為荔枝價錢相宜買了2斤，室友又買了2斤，周末時天熱，她將荔枝雪凍後一直吃過不停，一口氣吃光2斤，還再吃了一些室友的荔枝。同日下午，她出現惡心、頭暈等症狀，室友陪她到診所。

醫生檢查後說她得了「荔枝病」，即低血糖症，李女在診所服用葡萄糖水後，觀察15分鐘無異常就能離去。李女和朋友均好奇，荔枝是高糖水果，為何吃完有低血糖開始。

浙江麗水市衛健委人員解釋，荔枝有豐富果糖、葡萄糖和蔗糖，吃完血糖會迅速升高，人體分泌大量反應性胰島素來降低血糖水平；胰島素會消化體內葡萄糖減低血糖指標，由於果糖這階段仍未轉換成葡萄糖補充血糖，結果導致血糖急劇下降。

荔枝病患者其實以兒童居多，因為兒童消化和血糖調查調節能力較成年人弱，空腹狀態下大量食用，患荔枝病機率更高。視血糖低的程度，市民可補充不同食物，輕度低血糖可吃碳水化合物類，如餅乾、嚴重者應吃快速升高血糖的食物，如水果格、朱古力，如血糖進一步降低，就要靜脈補充葡萄糖。

（綜合）