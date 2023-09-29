港人赴台掃街注意！這款小食一食血糖即升　醫生籲珍珠奶茶要咁飲

隨住台灣開放自由行，不少港人都赴台旅行，旅程中少不了「掃街醫肚」。台灣有一名醫生最近展開血糖偵測，研究不同食物對血糖的影響，當中他介紹台灣一款米食製品碗粿，自己「實測」食完後，血糖從102mg/dL上升至190mg/dL，過了良久才回復正常，遂建議有血糖問題的病人少吃為妙。另外，他亦解釋珍珠奶茶對血糖的影響，提醒糖尿病患者最好飲無糖珍珠奶茶。



碗粿令到李醫師的血糖指數由102mg/dL升至190mg/dL。（facebook專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」圖片）

家醫科醫生李思賢日前在facebook專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」表示，他未食碗粿前，血糖指數為102mg/dL，但食完再量度血糖，發現一下子上升到190mg/dL，「從最低到最高花了大約1小時，再過一個半小時回到原點」。李醫生指出，碗粿烹調簡單，價錢便宜，深受不少老人家喜歡，但他認為「碗粿真的不適合有血糖問題的病人」。

李醫生亦在其他帖文分享不同食物對血糖的影響，例如堅果饅頭，內有核桃、南瓜籽，以及果乾，不過因麵團佔的比例最高，食完血糖從102mg/dL上升至175mg/dL。至於港人最愛的珍珠奶茶，更令到李醫生的血糖指數由117mg/dL上升至164mg/dL，他指出「有糖尿病的朋友，還是建議不要喝，或是偶爾喝就好」，而相比起無糖珍珠奶茶，「有加糖的，甚至是黑糖版本的，就比較不推薦」。

家醫科主治醫師李思賢研究不同食物對血糖的影響。（facebook專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」圖片）

除了幾樣高危食物，當然亦有健康之選，李醫生選擇沒有油花的牛排，進食後血糖指數一直維持103mg/dL，無升無跌，但他提醒病人「如有腎臟問題或是肝臟問題的，就不建議吃很多肉了」，並強調「牛肉的確是非常不升糖的食物」，但有些人體質敏感，進食後血糖也會會緩慢上升，所以「搭配青菜、健康油脂和各種肉類一起攝取是非常重要」。

（facebook專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」）