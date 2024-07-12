大型蜂巢懸掛窗外　男生驚到唔敢開窗　網民一眼辨別品種籲咁解決

夏日炎炎正是蜂群出沒的時機！台灣有男生在網上表示，房間玻璃窗外有1個大型蜂巢，害怕到不敢開窗，詢問網友到底是什麼品種及如何處理，同時上載影片以供大家參考。網民估計是長腳蜂，性格比較溫和，「我家也有，沒有影響到你可以不用驅離，冬天就空巢了，算很溫馴，我隔着玻璃靠超近他們也沒怎樣」、「長腳蜂的話，你覺得沒關係就可以留下來」。



樓主房間窗外掛有1個大型蜂巢，內有多隻野生蜂，畫面相當嚇人。（Threads影片截圖）

樓主在Threads上載影片，可見窗外掛有1個大型蜂巢，內有多隻野生蜂，畫面相當嚇人，樓主直言感到害怕，未知是否虎頭蜂，不知道要如何處理，「現在完全不敢開窗戶」。

網民根據影片內容，認出是長腳蜂，性格比虎頭蜂顯得溫馴，「長腳蜂！建議不打擾，無礙，秋冬就會搬走了。最棒的是你還有一個玻璃窗，可以在不會被叮咬到的情況下，免費享受一次大自然的生態教育！」、「是長腳蜂，虎頭蜂巢會像球一樣圓圓的」，樓主決定不會破壞或移走蜂巢。

網民估計是長腳蜂，建議不需要特別理會。（Threads影片截圖）

長腳蜂體型比蜜蜂大，容易被誤認為虎頭蜂的蜂種，在台灣最常見的長腳蜂品種有黃長腳蜂、棕長腳蜂，以及雙斑長腳蜂等，比起虎頭蜂，長腳蜂表現溫馴，長腳蜂蜂巢比起其他蜂種蜂巢細小，材質通常是植物纖維，長腳蜂警戒範圍低，除非有人觸碰或騷擾到牠們，否則牠們不會主動採取攻擊。

至於虎頭蜂帶有毒性，通常攻擊黑色、具絨毛、正在移動的目標，所以如果覷準人類，主要攻擊被頭髮覆蓋住的頭部，市民可以穿上淺色衣物，戴淺色帽子保護頭部，加上虎頭蜂喜歡吸食味道濃郁的樹汁及腐敗果實汁液，香水和化妝品氣味容易吸引到虎頭蜂，以前發生多宗虎頭蜂傷人事件，最嚴重的是被蜂螫引致死亡。

（綜合）