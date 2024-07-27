付$500無散紙找續？屯門餐廳無八達通只接受支付寶　港男無奈咁做

目前有多種電子付款方式，市民未必每一款都會有。有港男在網上表示，日前在屯門光顧1間連鎖餐廳，承惠百多元，打算用現金找數，但職員表示沒有足夠現金找續，港男想使用八達通，職員卻稱只有支付寶，店方沒有計劃安裝八達通，衍生出來的額外費用會加在食物費用，港男最後走到便利店「唱散先買到單」。港男慨嘆：「點解香港人慣用嘅支付工具唔用得？」



網民表示「畀現金，餐廳無得找是他問題，是他想辨法，不是客人問題」，亦有人指不少商店節省八達通收費成本，所以傾向使用現金或其他電子支付方式。



樓主想使用八達通，職員卻稱只有支付寶，店方沒有計劃安裝八達通。（示意圖/資料圖片）

樓主在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」表示，早前到屯門1間連鎖餐廳午膳，合共百多元，取出500元現金找數，但收銀員表示早上已經用完所有紙幣。樓主打算改用八達通，但對方表示「我哋（餐廳）只有支付寶」，沒有計劃使用八達通服務，否則餐廳會將衍生出來的額外費用轉嫁至消費者。

職員明言，如果餐廳使用八達通，就會將衍生出來的額外費用轉嫁至消費者，目前只接受支付寶。（資料圖片/AlipayHK網頁）

樓主最後前往便利店將500元兌換成散紙才能結帳，疑惑「問題係點解香港人慣用嘅支付工具唔用得？」，網民回應指「錢畀咗你有冇得找續，係你公司問題，自己解決啦」、「無咪下次唔幫襯」，亦有人指出不少商店因八達通收費成本，所以傾向使用現金或其他電子支付方式，但樓主面對的情況的確是餐廳問題。

（facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」）