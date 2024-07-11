30歲男終和40歲女友接吻　驚覺傳出老人味︰想分手　網民回應絕了

如果身上有異味，雖然當事人未必察覺到，但旁人總會知道。台灣1名30多歲男子在網上表示，和1名40多歲女子交往，剛剛交往不久終於接吻，發現對方「滿嘴是老人味」，不明白為何女友40多歲已經散發「老人味」，形容記憶都是該種氣味，難受得想分手。



多名網民笑言「你啃老還好意思講？」、「是不是她無法讓你不想努力才嫌棄？」、「你怎麼知道到老人味？你嚐過多少個了？」。曾有醫生解釋過「老人味」形成原因眾多，皮膚腺體活動改變、排尿困擾和洗澡頻率降低，都會形成「老人味」，並提出「7大建議」協助解決。



樓主和女友首次接吻，發現對方「滿嘴是老人味」。（《老表, 你好hea!》電視截圖）

樓主在facebook群組「匿名公社」表示，自己目前30多歲，剛交往的女友則40多歲，日前終於首次接吻，「發現滿嘴是老人味，才40多歲怎麼會這樣？」。樓主更形容「現在鼻腔衣服腦海都是那個味道，快吐了」，回到家立即全身噴衣物香氛噴霧，樓主甚至直言「想分手了」。

帖文引來多名網民討論，留言指「自己條件不好就多忍耐吧」、「你有親過其他老人？不然怎麼知道什麼是老人味？」、「不喜歡就分吧！有些事勉強不得」。

有醫生指出「老人味」形成原因眾多。（示意圖/gettyimages）

顧芳瑜泌尿科診所院長顧芳瑜醫師曾經解釋，「老人味」一般是指混合油脂及微量啤酒發酵味道，通常發生在腋窩或足底，若有排尿或漏尿的困擾，有時也會混合尿騷味，造成社交或是行為的困擾與不便。

「老人味」形成原因眾多，顧芳瑜醫師指出，由於皮膚老化後的皮脂腺分泌物中的不飽和脂肪酸Omega-7含量增加，同時抗氧化能力下降，導致脂肪酸容易被氧化，繼而分解成2-壬烯醛（2-nonenal）揮發性物質。這情況剛好發生在40歲後，皮膚腺體的改變導致更多汗液和皮脂分泌，為細菌提供分解物質，進一步加重身體異味。

「老人味」其實可以輕易解決。（示意圖/gettyimages）

另外，不少中年人會面對攝護腺肥大或更年期等問題，可能出現漏尿、尿不乾淨或尿失禁等情況，除了影響對尿液的控制之外，還可能引起泌尿道感染或排尿困難，進而導致身體散發特殊氣味。

此外，隨住年紀漸大，老人家洗澡或變得沒有那麼方便，甚至擔心自己因地板濕滑而跌倒，所以部分人會選擇每隔2至3日才洗一次澡，有機會令體味變濃，但顧芳瑜醫師提出方法解決「老人味」︰

男性年輕時，可以處理包皮問題，以解決「老人味」。（示意圖/gettyimages）

1. 排尿困擾的治療

泌尿科醫師可以解決因攝護腺肥大或更年期所引起的排尿困擾，提供專業治療建議，進行全面評估，了解患者症狀後，確定最合適的治療方法，例如藥物治療、手術或其他介入性治療。

2. 年輕時處理包皮問題

近期愈來愈多中年人諮詢割包皮事宜，無非擔心自己隨住年紀愈來愈大，日後未能獨自清潔到包皮，可能需要假手於人。他們不希望家人或看護日後花費心思清洗包皮，希望割了包皮後，其他人只需要用清水就能清潔乾淨，沒有包皮垢造成的困擾氣味和引發發炎狀況。

3. 衛生習慣的改善

改善個人衛生習慣亦是解決老人味的重要一環，長輩可以增加浴室的輔助設備，例如裝置扶手或可坐式浴缸，減少洗澡不便因素。

多飲水有助於排除體內毒素，減少體味問題。（示意圖/gettyimages）

4. 選擇合適的衣物

選擇透氣良好的衣物，減少汗臭產生。

5. 注意飲食

飲食習慣對身體氣味有重要的影響，適當攝取營養均衡的食物，避免食用過多的辛辣、刺激性食物，同時切忌攝取過多肉類。

6. 增加水分攝取

多喝水有助於排除體內的毒素，減少體味問題。

7. 使用適當的衛生產品

選擇適合自己的衛生產品，也建議避免使用過度清潔的產品，反而容易造成發炎的情況。

（綜合）