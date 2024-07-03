愛去食店吃臭豆腐　新聘女員工體味重到打工仔卻步　網民教1招KO

一個人有體味，當事人可能未必知道。台灣有打工仔在網上大呻，平日加班後習慣到公司附近1間食店用膳，包括品嘗臭豆腐，每次都是同1名女員工點單，但對方傳出濃烈體味，想過向老闆訴苦，但擔心被人覺得是歧視，「看到她在店裏，我（打工仔）又不敢進去」，網民笑言「外賣吧，不想失禮又想吃只能這樣了」、「外賣不會嗎？」。



樓主指食店最近聘請一名女員工，體味濃烈。（示意圖/gettyimages）

樓主在「匿名公社」表示，公司附近有1間食店，食物質素不錯，樓主形容是「超愛的店」，但最近聘請1名女員工，之前食店開窗開門，環境通風，所以尚可接受。目前天氣炎熱的關係，食店會關窗冷氣，令女店員的體味「等於一進門就聞得到」，更倒霉的是樓主每次入店，都是由該名女店員來點單。

明明過往加班後，前往該間食店品嘗麵線和臭豆腐，對樓主而言是一大享受，但現時他「再想吃都要猶豫好久」、「看到她在店裏，我又不敢進去」。他想過向老闆提醒，「又怕被冠歧視的大帽子」，認為「為什麼體味這麼重，店家也不提醒一下？總不能想靠客人開口吧」。

樓主不知如何開口，甚至猶豫應否再光顧。（《藍色海洋的傳說》劇照）

多名網民笑言「轉外賣」、「外賣解決到你的問題」、「我會半提醒老闆『老闆今天的臭 豆腐不一樣的味道喔』」、「老闆的鼻子裡面都是臭豆腐，又聞不到」。

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（匿名公社）