40歲以上有「老人味」　台灣醫生解釋成因　提「7大建議」去異味

隨住年齡增長，不少40歲以上人士的身體都會出現氣味，這種特有體味俗稱「老人味」，台灣有醫生解釋，皮膚腺體活動改變、排尿困擾和洗澡頻率降低，都會形成「老人味」，並提出「7大建議」協助解決。



不少40歲以上人士的身體都會出現俗稱「老人味」特有體味。（示意圖/《淪落人》電影劇照）

顧芳瑜泌尿科診所院長顧芳瑜醫師在官方網站解釋，「老人味」一般是指混合油脂及微量啤酒發酵味道，通常發生在腋窩或足底，若有排尿或漏尿的困擾，有時也會混合尿騷味，造成社交或是行為的困擾與不便，部分老人家因而不願意出門遠行，形成憂鬱。

「老人味」形成原因眾多，顧芳瑜醫師指出，由於皮膚老化後的皮脂腺分泌物中的不飽和脂肪酸Omega-7含量增加，同時抗氧化能力下降，導致脂肪酸容易被氧化，繼而分解成2-壬烯醛（2-nonenal）揮發性物質。這情況剛好發生在40歲後，皮膚腺體的改變導致更多汗液和皮脂分泌，為細菌提供分解物質，進一步加重身體異味。

許多中年人會有漏尿、尿不乾淨或尿失禁等情況，排尿困擾引起泌尿道感染或排尿困難，進而導致身體散發出特殊的氣味。（示意圖/Getty Images）

另外，不少中年人會面對攝護腺肥大或更年期等問題，可能出現漏尿、尿不乾淨或尿失禁等情況，除了影響對尿液的控制之外，還可能引起泌尿道感染或排尿困難，進而導致身體散發特殊氣味。

此外，隨住年紀漸大，老人家洗澡或變得沒有那麼方便，甚至擔心自己因地板濕滑而跌倒，所以部分人會選擇每隔兩至三日才洗一次澡，有機會令體味變濃。

顧芳瑜醫師表示，可以從生理和生活層面着手解決「老人味」，如男士年輕時可以處理包皮問題。（示意圖/Getty Images）

顧芳瑜醫師表示，可以從生理和生活層面着手解決「老人味」︰

1. 排尿困擾的治療

泌尿科醫師可以解決因攝護腺肥大或更年期所引起的排尿困擾，提供專業治療建議，進行全面評估，了解患者症狀後，確定最合適的治療方法，例如藥物治療、手術或其他介入性治療。

2. 年輕時處理包皮問題

近期愈來愈多中年人諮詢割包皮事宜，無非擔心自己隨住年紀愈來愈大，日後未能獨自清潔到包皮，可能需要假手於人。他們不希望家人或看護日後花費心思清洗包皮，希望割了包皮後，其他人只需要用清水就能清潔乾淨，沒有包皮垢造成的困擾氣味和引發發炎狀況。

飲食習慣對身體氣味有重要的影響，應避免食用過多的辛辣、刺激性或攝取過多的肉類食物。（示意圖/Getty Images）

3. 衛生習慣的改善

改善個人衛生習慣亦是解決老人味的重要一環，長輩可以增加浴室的輔助設備，例如裝置扶手或可坐式浴缸，減少洗澡不便因素。

4. 選擇合適的衣物

選擇透氣良好的衣物，減少汗臭產生。

多喝水有助於排除體內的毒素，減少體味問題。（示意圖/Getty Images）

5. 注意飲食

飲食習慣對身體氣味有重要的影響，適當攝取營養均衡的食物，避免食用過多的辛辣、刺激性食物，同時切忌攝取過多肉類。

6. 增加水分攝取

多喝水有助於排除體內的毒素，減少體味問題。

7. 使用適當的衛生產品

選擇適合自己的衛生產品，也建議避免使用過度清潔的產品，反而容易造成發炎的情況。

（顧芳瑜泌尿科診所）