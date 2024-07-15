Facebook最廢功能惹網絡熱話　網民狠批白癡極趕客：讓我戒掉臉書

討論社群時代的開端，Facebook或許不是第一個平台，但謂之是近代最成功的，這點無庸置疑。Meta公司2023年統計，Facebook平均每天有20億活耀使用者在線上。



另一方面，同樣是Meta旗下的Threads，日前有網友點出「Facebook史上最沒用功能」，引發熱烈討論。

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原PO在Threads上發出圖文指出，「Facebook史上最沒用的功能」；據影像顯示，在Facebook的App（應用程式）上，寫著「你選擇了『最相關』，因此系統可能已過濾掉部分留言」。

截稿前，貼文獲18萬次瀏覽，1.6萬次喜歡，7百多則留言討論。網友留言說：

「每次都要特別去調成『所有留言』真的超煩」

「調了之後想看的留言還不見，爛死」

「白癡選項，用一用還會自己跳回去」

「超ＯＯ，最相關，結果一個留言都沒有」。



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有網友認為：

「不會啊，我覺得這功能超棒，讓我戒掉臉書」

「就FB爛伺服器，想要減少讀取量。我是覺得他不要顯示『你』選擇了就沒啥事。X（Twitter）平台就用『更多留言』就解決了。FB砸自己腳而已」。



還有妹子提到：「insta（gram）也有爛功能，完全不能理解那個獎盃可以幹嘛。」網友回應：「應該是用來讓人上癮。」

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】