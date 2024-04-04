活用Facebook粉絲專頁自動排程功能　20分鐘至29天內一鍵自動處理

想要開始經營粉絲專頁，但卻沒辦法堅持定時發文，過沒幾天就放棄了嗎？



其實透過 Meta Business Suite 排定貼文的功能，只要設定好時間，貼文就會在指定的時間自動發佈到 Facebook 的粉絲專頁。而且可以排定當下時刻 20 分鐘後、29 天內的貼文，讓你一次解決一整個月的工作量。

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步驟 1：首先，進到粉絲專頁 Meta Business Suite 的頁面，在首頁中點選「建立貼文」。

步驟 2：將貼文內容完成後，開啟「排程選項」中的「設定日期和時間」。

步驟 3：選擇完時間後按下「排定時間」，屆時貼文就會自動發上粉絲專頁。

步驟 4：若排定完成後想要更改發佈時間，只需回到首頁中的規劃工具，並點選欲更改的貼文。

步驟 5：按下貼文詳情中右上角「更多」的圖示，則可以重新排定時間，也可以對貼文內容進行編輯。

步驟 6：最後設定完發布的時間後，再選擇「重新安排時間」，貼文排程就會自動更新了。

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