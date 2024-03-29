為何在手機滑Facebook時會出現奇怪音效？一招助你關閉這惱人設定

最近滑臉書時，若會聽到一些聲音，不要擔心這不是耳朵有問題，也不是手機壞掉了！根據 Meta 發言人 Andy Stone 對外公開表示，原因是近期 Facebook App 最新 450.0.0 的版本的更新中，因技術性異常錯誤引起的問題，目前正在修復中。如果覺得這聲音太擾人，不妨可以先手動關閉應用程式的音效，待 Meta 針對此問題解決後，再打開此設定即可。



根據 Meta 發言人 Andy Stone 對外公開表示，目前滑 Facebook 時會出現奇怪的音效，是因為近期的 Facebook App 更新中，出現了技術性異常錯誤。

如果覺得滑 Facebook 時會出現音效太擾人，不妨可以先選擇「關閉應用程式音效」，待 Facebook App 解決此問題後，再將設定重新開啟。

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首先，先開啟 Facebook App 後，點選底部工具列右側的「功能表」圖示。進入設定頁面時，找到「偏首好設定」的類別。

在「偏好設定」的類別下，再點選「影音內容」。預設狀態下「應用程式音效」為開啟狀態，將它選擇關閉即可。待日後此問題解決後再開啟。

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