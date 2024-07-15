80杯飲品！客人外賣平台落單後取消　店員沖好斥浪費　有冇錢收？

即使有付錢，都不應浪費食物吧？有茶飲店女職員在網上發文大呻，指近日接到大單，有客人經外賣平台叫了80杯飲品，當中涉及多款飲料，包括黑糖珍珠烏龍奶茶和冬瓜茶等，盛惠2,190元，滾出了長長的訂單。女職員與同事落力合作沖茶，當中樓主沖了40杯，但當製作好所有飲品時，由於涉及太多杯飲料，竟沒有外賣車手肯接單，所以客人最終取消。



雖然茶飲店能照樣收錢，但樓主認為事件導致「嘥時間、嘥嘢飲」，有網民質疑為何不致電確認訂單，樓主反問「點解要？錢就收咗，佢取消只係嘥佢錢」，又指重點是浪費時間和飲料。樓主沒有交代該批飲品最終下場，網民留言指「真係會躁到癲」、「西客」、「整完擺去門口免費派」。不過，有網民指出重點是可能涉及平台規矩，因每宗訂單一定要一次過取走所有食物和飲料，但服務費並不會增加太多，所以沒有車手肯接這種大單，指如果可以分單，應有車手願意接。



由於太多飲品，而且有不同款式飲品，所以訂單長得不見盡頭。（Threads圖片）

樓主在Threads上載該張訂單，可見由於太多飲品，而且有不同款式飲品，所以訂單長得不見盡頭；另1張相片顯示收據日子是本月9日接近中午12時，客人經網上外賣平台叫了10杯微糖少冰桂花烏龍茶、10杯微糖少冰白桃烏龍茶、10杯微糖少冰葡萄柚冰茶、10杯加寒天的微糖少冰荔枝綠茶、10杯微糖少冰草莓紅茶、5杯熱飲微糖名間四季春、5杯熱飲微糖桂花烏龍茶、5杯固定糖少冰冬瓜茶、5杯微糖少冰芒果冰茶，以及10杯微糖生冰黑糖珍珠烏龍奶茶，總金價2,190元。

相信樓主與同事分工合作，各沖40杯，但由於涉及太多杯飲品，最後沒有外賣車手肯接單，最終客人只能取消。雖然茶飲店已收取款項，但樓主認為「整晒先取消」、「嘥時間、嘥嘢飲」。

客人經網上外賣平台叫了80杯茶飲，總金額2,190元，但最終取消。（Threads圖片）

帖文引來多名網民討論，有人指應致電客人確認訂單，但樓主反駁「點解要？錢就收咗，佢取消只係嘥佢錢 」。有人批評該名客人浪費飲料，「浪費錢又浪費時間資源」、「其實要限制，最多一次單落20杯」。有網民表示，相信今次事件涉及平台規則，車手必須一次過取走所有食物和飲料，不過服務費不會增加太多，變相工作量和收入不成正比，才會沒有車手肯接單，客人只能取消，如果可以分單，相信會有車手願意接單。

（Threads）