Call唔到的士？無司機接單　港男呻訂單超時被取消鬧爆：抵冇生意

透過網上平台叫的士的確方便，但未必一定「有求必應」。近日有網民發帖大呻，用應用程式下訂單後沒有的士司機接單，批評的士司機「揀客」，更嬲爆直斥「抵你哋冇生意」。帖民引起不少網民和議，認為很多的士司機揀客，建議業界整頓風氣，「近又唔去，遠又唔去，老人家、輪椅又唔載」、「帶貓狗嘅永遠無人接單」。但有部份網民就認為的士司機沒有問題，「早上咁多客，專登接你枝短旗？」、「好合理，你會唔會apply（應徵）份低人工嘅工？」。



有網民發帖指用應用程式叫的士後，沒有的士司機肯接單，令訂單因超時而取消。（「西貢將軍澳討論區」FB圖片）

有網民日前在Facebook群組「西貢將軍澳討論區」發帖，表示透過網上平台叫的士卻沒有司機接單。從樓主上傳的應用程式截圖可見，樓主遮去了照片中的出發地點，只保留目的地，為三湘九龍灣貨運中心。而訂單狀態顯示為「超時，沒有司機」，並出現「重出訂單」選項。

樓主嬲爆表示「的士佬，抵你哋冇生意」，又在留言區回應網民時表示，的士司機是否有禮貌並非重點，「揀客」才是最大問題，「截的士嗰陣當你係鬼見你唔到，上到車話唔過海揀客，call85折的唔接，call正價的唔接，個的士app佢哋自整嘅又唔接，真係笑死」。

有網民同意樓主，建議業界整頓「揀客」的風氣，但亦有部份網民認為的士司機選擇訂單沒有問題。（資料圖片）

帖文引起網民熱議，有人就笑言「如果去機場可能立即有車」、「你應該問司機，有邊度想去，而唔係你決定去邊咁叫車」。同時，有不少網民支持樓主看法，包括養寵物的人士亦遇上沒有司機接單的問題，「的士行業呀自己整死自己，一有啲咩就抬起價，仲要揀客，又冇禮貌服務唔好，遲早玩完」、「近又唔去，遠又唔去，老人家、輪椅又唔載…冇人鍾意坐的士係正常嘅」、「地點近嘅黑面，太遠又唔想去，就交更又唔想接，一到特別時間就劏客」、「我一個月最少帶一次貓貓過海睇醫生，call的士都係勁難，所以uber有必要存在」。

不過，有部份網民就懷疑樓主遮去出發地點是因為路程太短，更表示認為司機揀客接單無問題，「早上咁多客，專登接你枝短旗？出發地點都遮埋」、「樓主係咪香港人呀？你係站頭坐短途，十個司機十個都唔高興㗎啦，只會有一個黑面一個咿咿哦哦，其實香港的士司機係好高質㗎！」、「好合理，你會唔會apply（應徵）份低人工嘅工？」。

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