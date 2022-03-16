外賣員領餐後訂單取消　無送回餐廳判囚3月　網民：比酒駕嚴重？

訂單因不明原因取消，外賣員把餐點帶回家給家人吃，最後竟然被判刑？台灣新北市有名外賣員（外送員）去年凌晨接單，領餐後系統因不明原因取消訂單，他沒將價值550元台幣（約150港元）的餐點退回餐廳，而是帶回家給家人吃，餐廳最終報警。外賣員解釋，餐廳藏身於一排公寓的某戶內，在樓下放盒子讓外賣員領餐，全部鐵門一式一樣，他找了4小時找不到餐廳才放棄，惟說法未被檢方接納繼續控告。法官指，由於外賣員和餐廳以5500元台幣（約1500港元）達成和解，判刑3個月，可易科罰金9萬元台幣（約2.5萬港元），緩刑2年。事件引起熱議，不少人替外賣員抱不平，指鮮有餐廳在外賣單被取消後會要人回送，可能和未有回報有關，「吃個沒人要的餐點變前科犯」。



台灣一名外賣員領餐後訂單取消，他最後將食物帶回家中，餐廳收不回餐點提告。（示意圖／資料圖片）

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2021年3月20日，新北市一名林姓Uber Eats外賣員接單，送價值550元台幣的餐點，包括香秘製麻辣雙拼、紹興蝦及藥膳牛肉鍋。送餐中途，外送系統因不明原因取消了訂單，林男未有退回餐點，而是帶回家給家人吃。餐廳事後報警，林男被控侵佔罪。

林男受查時大呼冤枉，他原本試過送回餐廳，想不起餐廳地址，也不知道餐廳具體位置。餐廳坐落於一整排公寓的其中一戶，也沒設立店面和招牌，每戶外觀一樣。事實上，餐廳藏於其中一棟公寓鐵門後，店家在一樓放了盒子放外賣餐點，方便外賣員提取，林男發現鐵門都是同款，無法識別餐廳位置，花了4小時都找不到才放棄，帶回家讓家人吃。檢方不信納外賣員說法，仍依業務侵佔罪提告。

餐廳表示，雖然林男不是故意吃掉餐點，但也沒有提出和解方式，他們不是故意為難外賣員，只是遲遲收不到退回的餐點才會報案。

外賣員稱餐廳藏於一排公寓的某單位，沒有店面及招牌，鐵門一模一樣，他找了4小時才放棄。（示意圖／資料圖片）

法官認為林男認罪賠償有悔意，他侵佔的食物價值不高，事發後已和老闆以5500元台幣賠償和解。按業務侵佔罪，最低刑罰是監禁6個月，但以案情來說太重可作減刑，餐廳亦同意判緩刑，最終判刑3個月，可易科罰金（繳納金錢的方式代替刑期）9萬元台幣，緩刑2年。

案年在網上引起熱議，有部份人提到外賣員遇到這情況最重要是先向客服回報，發生問題時才有保障，又或者馬上回報給餐廳，「為了550元去告辛苦的外送員，這家店也是.…」、「送回去賣給下一個客人？」、「系統出錯取消要義務送回？那送回去的油錢還有出勤的工資誰要付？」。

有至少在兩個外賣平台送餐2年的網民指，基本上餐廳接單兼備好餐後，「按下去這單就有錢了」，不管是做好了沒外賣員來送，還是顧客取消等，也沒試過訂單被取消後會叫外賣員送回去的。有人提到其實餐廳不想付外賣員回送的跑路費時，一般都會叫外賣員自己解決，但最令人驚訝的是外賣員竟因此被判刑留下案底，「這要判3個月？」、「比酒駕還嚴重」。

（綜合）