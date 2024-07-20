港女深夜搭的士回家！大廈附近現可疑男子　激讚司機做1事勁暖心

好人好事！日前有女生於深夜坐的士回家，到達住處樓下時，發現有男子坐在凳上，因為其屋苑曾發生企圖強姦案，令她大感不安。司機了解過後得知她和該男子不認識，便主動詢問「使唔使目送到妳入去？」，當她準備步入大廈時，司機更打開車窗，大喊「我打電話畀妳啊！」，令她覺得甚有安全感，故公開表揚對方「佢真係好Nice（友善）」，網民亦讚揚「呢啲真係良心的士司機」。



有女生深夜坐的士回家，見住處樓下出現可疑男子感不安。（《降魔的》劇照）

該女生在 threads 帳號發文，指某日深夜時份乘搭的士回家，到達目的地時約凌晨1時，而她發現其居住大廈樓下有男子坐在凳上，鑑於較早前其屋苑曾發生企圖強姦案，所以她提高警惕，一直「左望右望」。

的士司機見狀便詢問她是否認識該男子，她隨即表示「唔識」，然後對方又問「使唔使目送到妳入去？」，樓主回覆「要！」。的士司機之後派「定心丸」，承諾「好啦，我一陣喺度嗌打電話畀你」。當樓主準備入大廈之際，的士司機打開車窗大叫「我打電話畀你啊！」，故感動稱「好有安全感！佢真係好Nice！」。

的士司機不但目送她上樓，更大喊「我打電話俾妳啊！」，令她甚有安全感。（《降魔的》劇照）

許多網民都大讚的士司機善舉，「感謝司機們的關愛」、「呢啲真係良心的士司機」、「其實真係好多的士司機都好好人，只不過有小眾害群之馬」，又猜測「夜更好司機比較多，因為無日更啲司機咁想追生意」。

有乘客則分享遇類似司機經歷，覺得窩心不已，「我都試過，佢哋無講，不過夜闌人靜係會等你一陣先開車」、「基本上每次深夜搭返屋企，司機都會睇住我安全行入商場先會開車走」、「我之前試過坐的士副駕，太攰唔小心瞓着咗，到站之後司機同我講：『下次坐前面唔好瞓，有啲司機好衰㗎』」。

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