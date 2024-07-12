港鐵大叔疑拉車仔撞人起爭執！挑釁男乘客：你出來　結局慘了

搭乘公共交通工具難免產生碰撞，若然能互諒互讓自然少「拗撬」！有乘客日前於網上分享1段在港鐵車廂內所拍片段，指1名有口音男子疑因拉着手拖車撞倒另1名男乘客，觸發爭執。口音男曾一度站於月台，大爆粗言穢語挑釁對方「你出來！」，而被撞男乘客則趁車門即將關上時，向其吐口水，令對方留在原地深深不忿卻無可奈何，網民紛紛笑稱「阿叔好波」、「暗箭難防」、「呢啲無仇報」；但也有網民批評灰衣男行為不衞生。



有大叔拉手拖車搭港鐵，疑因撞人起爭執，挑釁男乘客反被吐口水。（FB「香港突發事故報料區」影片截圖）

該乘客在facebook群組「香港突發事故報料區」上傳長約4秒片段，1名拉着手拖車的男子正站於鐵石山站月台，並與車廂另1名穿着灰色上衣男士對峙。男子之後略帶口音怒罵「X你老X」，又向灰衣男挑釁大喊「你出來！」，當時車門準備關上門的示意聲亦響起。

灰衣男之後未有行出月台，反而趁車門將完全關上時，將頭貼近車門，並向對方身上吐口水。當灰衣男吐完口水後，車門隨即關上，車廂內傳來其他乘客竊笑聲；而口音男則在月台疑似拍打幕門，貌似相當不忿，片段至此告終。

片段引來網民爆笑留言，「叫人出嚟嘅真係最蠢，點會出吖？你入嚟吖」、「人唔出，口水出」、「阿叔好波」、「快狠準」、「暗箭難防」、「呢啲無仇報」、「重複睇咗20次」、「段聲應該可以mix隻Rap」。但也有網民批評灰衣男行為不衞生。

亦有人好奇結局，「對門有無開返，定開車走？」，樓主則回覆眾人疑惑，交代事件以口音男在月台「單打幕門，繼續粗口放題」作結。

（FB「香港突發事故報料區」）