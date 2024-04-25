乾炒牛河分開炒？連鎖快餐店牛肉無色水　疑白烚煮熟上碟圖瘋傳

乾炒牛河是著名粵菜之一，講求鑊氣以及色、香、味俱全，不過日前有食客光顧某連鎖餐廳點叫1碟乾炒牛河，上碟時竟發現牛肉疑似是白烚煮熟，而且河粉放在一旁，不附合乾炒牛河「兜亂」煮法，故貼圖自嘲「真係見識少，乾炒牛河原來係牛肉放上面」。不少網民批評餐廳水準有待改善，「而家連放牛肉落去同河粉兜兩下都慳返呀？」、「夠膽畀客真吹脹」、「無生意唔好話人」，又估計是廚房員工偷懶所致，「炒一大盆河粉，豬牛配菜百搭，咁咪乜河都唔使再炒」。



有港男於連鎖餐廳點叫乾炒牛河，只見牛肉沒有色澤，疑白烚煮熟直接上碟。（FB「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

該食客在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」上載1張圖片，指他於某大型連鎖餐廳以自助點餐方式叫1碟乾炒牛河，不過取餐後發現全部牛肉沒有顏色，疑似是白烚煮熟，然後待河粉炒好後，直接將牛肉放上河粉上，當作乾炒牛河上碟。加上不論是牛肉還是河粉，色水都有所欠奉，估計沒有使用「老抽」，故自嘲「真係見識少，乾炒牛河原來係牛肉放上面」，又稱「定係我做少咗選項（要求牛肉和河粉兜亂地炒）」。

樓主補充，他曾向水吧職員反映問題，對方詢問他有否需要轉換其他餐點，雖然他已拒絕轉餐，但職員還是另外「整咗碟有兜亂畀我」，可惜仍覺得味道欠奉，直言「依然係無下次」。他又解釋，牛肉本身平鋪於河粉上方，是他自行移至左邊，但不論如何，圖中的乾炒牛河和普遍市面的乾炒牛河賣相確實相差甚遠。

市面上普遍的乾炒牛河，無論是牛肉還是河粉，都應是均勻上色。（網上圖片）

帖文引來網民關注，有人指出乾炒牛河正確煮法應是「先炒河粉，然後落牛肉同炒，上枱是兜亂狀態」，但就批評上圖「牛肉顏色不對，河粉看起來也糟糕」、「牛肉無炒過，無牛河嗰種色水」、「你呢個唔係乾炒牛河，係炒河粉配牛肉」、「就算平嘢都唔應該係咁」、「夠膽畀客真吹脹」、「而家連放牛肉落去，同河粉兜兩下都慳返？」、「無生意唔好話人」，卻又無奈感嘆「最起碼無呃秤，事實上係有牛肉同埋河粉」、「連海關都告佢唔入」。

不過有留言就猜測是廚房師傅問題，「應該係炒完唔記得落牛肉，求X其劈幾塊喺面，兜都費事」，或者是對方偷懶，「炒一大盆河粉，豬牛配菜百搭，咁咪乜河都唔使再炒」，故不禁揶揄「變成乾炒河粉加牛肉」、「能夠做到乾、炒、牛、河完全無關，巧奪天工」。

（FB「香港茶餐廳及美食關注組」）