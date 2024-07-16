一家六口幫襯葵涌酒樓　1個月大BB都要收茶錢　網民：孕婦收2位？

不少酒樓向每位食客收取茶錢，但通常初生嬰兒都會獲得酌情處理。有家長在網上匿名表示，一家六口家庭前往葵涌一間酒樓食飯，就連手抱嬰兒剛剛一個月大，都要支付茶錢，而且食物質素一般，「乳豬係凍嘅，白飯暖嘅，京蔥炒牛肉蔥多過牛肉」，當中例牌乳豬有優惠，但卻只有數塊，份量甚少，明言「今次第二次食，沒有下一次」，網民笑言「碟乳豬都好搞笑」、「最多瞓喺嬰兒車，都要計茶錢？」。



樓主一家六口家庭前往葵涌一間酒樓食飯，就連手抱嬰兒剛剛一個月大，都要支付茶錢。（facebook群組「荃灣 大窩口邨 葵涌邨」圖片）

樓主在facebook群組「荃灣 大窩口邨 葵涌邨」表示，早前一家六口家庭前往葵涌一間酒樓食飯，3名成年人加上3名小孩，當中1名是手抱嬰兒，剛剛滿1個月，當時躺在嬰兒車，但連嬰兒都要支付茶位，「真係第一次睇到嬰兒要收茶位」、「真係第一次聽推嬰兒車入去，有嬰兒喺入邊都計茶位」。

食物質素方面，樓主形容「乳豬係凍嘅，白飯暖嘅，京蔥炒牛肉蔥多過牛肉」，其中乳豬有優惠，1元1碟例牌乳豬，只有數塊，份量較少，但收據顯示是半隻乳豬，「見到都（覺）好搞笑」，形容「今次第二次食，沒有下一次」。

1元1碟例牌乳豬只有數塊，份量較少，但收據顯示是半隻乳豬。（facebook群組「荃灣 大窩口邨 葵涌邨」圖片）

帖文引來多名網民討論，笑言「隻乳豬真係乳豬，發育不良」、「咁孕婦係咪要畀2位茶錢，如果雙胞胎咪3位茶錢？」、「嬰兒車都佔1個位，可能以後停車場都要收返嬰兒車錢」。

（facebook群組「荃灣 大窩口邨 葵涌邨」）