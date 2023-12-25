寒風中乘客不讓BB車先入𨋢　港女怒批職員不維持秩序　港鐵咁回應

港鐵車站升降機優先使用告示列明，表示長者、殘疾人士、攜帶嬰兒車及大型物件的乘客可優先使用。日前有港女發帖指部份乘客未有禮讓推着嬰兒車士人優先搭乘升降機，令嬰兒需於寒風中等候下一班升降機。她又批評月台職員目睹經過卻不幫忙維持秩序，直責「都唔知地鐵聘請啲員工有咩用」。



港鐵公司回覆《香港01》查詢，呼籲乘客讓有需要人士包括長者、殘疾人士及攜帶嬰兒車的乘客等優先使用升降機；如有需要，可向車站職員尋求協助。



有女網民批評港鐵月台職員不幫忙維持升降機使用秩序。（FB圖片）

有網民日前在Facebook沙田區居民群組發帖，表示搭乘港鐵期間留意到有人正在等候使用升降機，當中包括推着2架嬰兒車的乘客，而其他排隊等候的人「都唔係必需要用𨋢」。當升降機到達時，排隊的人未有依循港鐵張貼的「優先使用」告示般，讓予2架嬰兒車先行入內。最終，2架嬰兒車需於寒風中等待下一班升降機。

樓主又表示，幸好有好心人其後幫忙按住升降機開門制，「有個好心人幫佢哋撳住部𨋢，先可以入晒兩架BB車」。不過，她對港鐵月台職員感到不滿，因為留意到港鐵職員目睹事件發生，卻沒有幫忙維持升降機使用秩序，在看見列車開出後就徑直返回操作室，於是生氣表示「都唔知地鐵聘請啲員工有咩用」，又表示「今日咁凍，佢自己就匿埋喺員工房」。

港鐵車站升降機優先使用告示上，表示長者、殘疾人士、攜帶嬰兒車及大型物件的乘客可優先使用。（資料圖片）

事件引起網民熱議，雖有人認為樓主確是「好心」關注幼兒，但不少網民就認為樓主批評錯了人，應該受指責的是不自律的人，而非職員，亦有人指出難以單憑外表辨認出有需要使用升降機的人，因此樓主不應質疑使用升降機的人，「推BB車當自己特首？」、「咩叫其他嘅人唔係必需用𨋢？好多外表健康入面有問題話你知？腳關節有事會痛、退化，你肉眼睇到？」、「咁每個人都有權利用Lift（𨋢）嘅…咁樣就畀你影都幾慘」。

亦有網民指出，月台職員職責是確保列車正常運行，「天氣凍唔凍佢都會入房睇住部CCTV，萬一有突發事件架車又未到可以截停部車，人哋份工有人哋崗位，依個位唔係揸𨋢，再者，你有冇拍門叫佢幫手？」、「車站控制員要化身服務員？」、「點解唔話啲人唔識自律，明明真係唔關職員事」、「打工真係難做，東要服侍老細，西要服侍客人」。

港鐵公司回覆《香港01》查詢時表示，港鐵呼籲乘客互相禮讓及關懷，讓有需要人士包括長者、殘疾人士及攜帶嬰兒車的乘客等優先使用升降機。如乘客有需要，可向車站職員尋求協助。

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