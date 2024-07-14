公屋單位太細！港男圖出售　擬申請白居二搬大屋　網民回應絕了

香港寸金尺土，但不少人總想住大屋。有港男在網上表示，已經購買公屋單位，但單位只有150呎，詢問如果賣走單位，可否申請白居二。網民笑言「唔可以，享受政府1次自置居所，只能買私樓」、「你就想！咁咪好發！申請獲派之後賣掉，跟住又申請，起多多屋都唔夠派啦！」、「唔試一定唔得，試完就知唔得」。



樓主買完公屋，嫌棄面積太細。（示意圖/資料圖片/鄭子峰攝）

樓主在facebook群組「居屋/白居二/綠居二/未補地價/已補地價 筍盤」，表示自己買了公屋2人單位，「但單位太細150呎」，可否出售否目前這個未補地價的單位，然後申請白居二，再買面積較大的單位。

有網民認真分析，得出結論是「政府優惠一世人得一次」，更多人笑言「有得住你就住啦，又話細」、「我舊上司10幾年前賣咗間居屋，賺咗10萬，之後一世租私樓」。

樓主打算賣走公屋，繼而申請白居二，不少網民笑言「唔試一定唔得，試完就知唔得」。（示意圖/資料圖片）

根據房屋委員會文件，申請白居二人士和其家庭成員的關係必須是夫妻、父母與子女、祖父母或外祖父母和孫兒，以及其他親屬，曾經受惠於資助自置居所計劃的業主或借款人及其配偶，即使已把單位出售或已清還貸款，他們均不可申請白居二，例如綠置居。

（facebook群組「居屋/白居二/綠居二/未補地價/已補地價 筍盤」）