抖音女拍到激罕「長條形火彩虹」離奇如AI繪圖　狂吸1600萬次觀看

有些自然現像美得像是地球出了問題，例如網友lizzyann就在前幾天拍到了天空中的驚艷一幕，一片似乎正在燃燒的「彩虹」。



又或者說這像是一朵彩色的「雲彩」，乍看之下以為齊天大聖駕駛著祥雲帶著仙子在兜風。

抖音女用戶lizzyann拍到了天空中一片似乎正在燃燒的「火彩虹」，影片至今已破1600萬次觀看。（TikTok@lizzyann）

點圖放大看看lizzyann拍到的火彩虹：

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這種光學現象稱為環地平弧，當然也有更接地氣的名字，例如火彩虹。它的造型確實如同燃燒的火焰，只不過是火焰的顏色五彩斑斕的。

簡單來說，它是太陽光被大氣中的冰晶折射出來的光學現象。想要觀察火彩虹不僅需要天氣合適，也跟自己的位置有關，所以對很多人來說這類場景難得一見。

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而在這位姊姊的鏡頭中，真的就像是彩虹在燃燒一樣。從原來的比較平整，到火苗升高，接著開始變得瘦長，最後在空中消散。網友看完直呼這畫面的離奇程度，堪比AI。

不過雖說罕見，但能拍下火彩虹的幸運人類也有不少。在大家的畫面中，感覺就像是雲彩給自己買了限時炫彩皮膚一樣，好看極了。

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