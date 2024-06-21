劏客？9人茶位$108另加一服務費　小紅書女：明港人為何愛去深圳

香港餐廳除了食物收費外，可能另收茶位及其他服務費，近日有小紅書女用戶發帖大呻，表達對香港餐廳收附加費的不滿，她稱日前有大有小合共9人到酒樓吃飯，只點了5個餸菜，但酒樓需另收9人茶位費共108元，然後再加收10%服務費共73元，帳單總共807元。樓主直指酒樓服務態度欠佳，出現下錯單、漏單的情況，且每桌只供應1壺茶卻收108元，而這些附加費已經佔了總消費差不多四分之一，故表示「終於明白為什麼香港人都喜歡去深圳消費了」。



有小紅書用戶發帖表示對香港餐廳收附加費的不滿。（小紅書）

該名女網民在小紅書上以「終於明白為什麼香港人都喜歡去深圳消費了」為題發帖，並上傳在本港某酒樓用膳的收據，指出對餐廳收附加費的不滿，「因為服務費加茶位費都佔了25%」。從帳單可見，當日她們一行9人共點了5個餸菜，包括龍躉兩味、燒腩仔、生炒骨、牛仔骨及68元特價菜半隻燒鵝，連同9位茶位費108元及2碟花生26元，共734元，另要收加一服務費73元，全單總共807元。

樓主回應網民時指，當晚9人中有3、4位是小朋友，她對於餐廳收取的服務費及茶位費有些不滿。示意圖。（資料圖片）

樓主回應網民時指，當晚9人中有3、4位是小朋友，她對於餐廳收取的服務費及茶位費有些不滿，並表示深圳一般餐廳都不收取服務費，且就算有收茶位費也「不盡相同」，指他們光顧的餐廳「1桌才1個茶壺」。她又指「服務我是真沒享受到」，批評酒樓服務態度欠佳，除了下錯單、漏單外，茶壺沒水要加水也要等很久，直言「我沒發脾氣已經是最好的修養了」。

樓主認為酒樓服務態度欠佳，出現下錯單、漏單的情況，且收茶位費後，僅每桌供應1壺茶。（小紅書）

帖文一出即引起網民熱議，惟有部份網民看完樓主的消費項目後卻認為人均消費不足100元已是十分划算，「9個人至食$800都話貴，屋企煮都要呢個價啦」、「除了茶位費貴，其他還好吧，你都點龍蝦了，拜託」，而樓主就解釋是龍躉並非龍蝦，「那是魚」；也有網民表示「9個人去深圳往返3個小時，車費人均$100以上，只是吃一頓不如在香港消費啦」。

不過，也有網民覺得樓主才點了5個餸菜，單是附加費用就佔了不少，並表示「大陸吃這些應該$250就可以了」、「沒弄明白香港餐廳收費」。

（小紅書）