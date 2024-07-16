夏天24小時長開冷氣！港女呻電費單「好貴」　網民：一點都不貴

炎炎夏日許多市民開冷氣，但長開電費隨時嚇死人！有港女近日上傳電費單，最近屋企要24小時開冷氣，7月份電費要1,373元，大呻「好貴」，從她拼合的電費單可見，3月份和5月份的電費分別是74元及664元。照片令網民震驚，認為一點都不貴，「24小時開足，真係唔貴」、「1個月先至600幾蚊電費，仲話24小時開冷氣，你吹水呀」。港女表示，家中只開一部3/4匹的冷氣，耗電量不高。



樓主在網上分享24小時長開冷氣的電費價格。（資料圖片）

樓主在親子王國討論區以「24小時長開冷氣的結果」為題發帖，並貼出最近3期電費單。照片所見為中電電費單，以2個月為一期，3月份電費為$74， 5月份$664，7月電費為$1,373。樓主近日24小時開冷氣，但未交代細節，只稱：「好貴，大家如何？」

網民認為比較下夏天用電一定較多，「夏天係咁㗎啦，唯有其他地方慳啲」、「2個月一期差唔多啦，還要看煮食沖涼是否用電爐」。不過，許多人認為樓主電費根本不貴，反問為何如此平，「曬命？」、「港島區唔係長開都千幾1個月」、「我唔長開，都開12至13小時，加埋抽濕機，都$1,687」、「24小時開足，真係唔貴」、「我每日開12個鐘，2部冷氣今期都要$1,5xx左右」。

樓主貼出最近3期電費單，分別需要交$74、$664和$1,373。（親子王國圖片）

樓主解釋，自己屋企只開1部3/4匹的冷氣，換言之耗電量較低。部份人又關注樓主3月份電費怎會低至74元，「我1個人，呢2期同你差唔多 ，但你有期70幾，其實點可做到70幾蚊電費甘平，我最平都300幾？」。

網民又分享慳電秘技，提醒耗電機型及款式有關，「我fd住港島，開足24小時因為有10幾隻貓，上年谷鬼氣換晒全屋變頻，今年電費佢話$1,900，佢話貴買平用，未換變頻係$3,000/月」、「5月$800，7月$1,200，屋企3房4部冷氣（分體變頻）」。

（親子王國）