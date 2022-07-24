上水39°C！10大最耗電電器一文看清　冷氣排第6　開8小時電費咁計

【最熱7月／最熱七月／酷熱天氣／天文台】本港連日錄得高溫，天文台於本月15日下午發出酷熱天氣警告，至今日（24日）仍然生效，有機會打破酷熱天氣警告生效最長紀錄。天文台於今天下午3時錄得36.1°C，是1884年有紀錄以來，香港138年來最高溫的7月天，較1968年錄得的35.7°C再高0.4°C。而上水更錄得高達39°C高溫。

在酷熱天氣下，冷氣機是必不可少的消暑電器，但享受涼快感的同時也須付出代價，收到震撼電費單往往最令人很肉痛！不過，根據港燈網站列出的電器用電量一覽表，原來冷氣機並非電功率最高的電器，煮食焗爐及暖爐等的耗電量比冷氣機更高，以1匹冷氣開一夜8小時計算，電費約需10元，以一般飯盒約40元來說，等於大約4晚電費。



本港各區均錄得高溫，其中上水更高達39°C。（天文台fb圖片）

按圖輯看10大耗電量最高電器▼▼▼

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根據港燈估計各種電器耗電量和電費的資料，3/4匹冷氣機電功率為820瓦特，在夏季長開8小時電費約7.63元，而1.5匹冷氣機電功率為1440瓦特，在夏季長開8小時電費約13.4元，不過1.5匹冷氣機的耗電量只是排第6位。

根據港燈網站列出的電器用電量一覽表，原來冷氣機並非電功率最高的電器，煮食焗爐及暖爐等的耗電量比冷氣機更高。（Getty Images）

煮食焗爐、暖爐、電爐餅和電水煲等電功率比1.5匹冷氣機更高，其中煮食焗爐及暖爐的電功率可達3000瓦特，每小時電費最高達4.06元，在港燈列出的電器中排第1位。

不過由於煮食焗爐等大多電器非長時間使用，而冷氣機基本上是在夏天時長開一整天的電器，因此能解釋到為何冷氣機是佔最多電費，因而予人耗電量最高的觀感。