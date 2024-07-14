特朗普遭槍擊｜網民列5大疑點質疑造假　遭圍攻反駁　1張相成焦點

【美國總統競選／特朗普／槍擊案】美國前總統特朗普（Donald Trump）7月13日在賓夕法尼亞州（Pennsylvania）出席拉票活動時，現場傳出多響槍聲，他右邊臉部受傷，隨即由特勤人員及警員護送離場。當局指特朗普沒有大礙，消息指槍手已身亡，警方將循企圖暗殺前總統方向調查。



而特朗普受襲後在場站起高舉拳頭相片在網上瘋傳，有網民形容「都幾勇」、「呢張圖會寫入歷史」。另有網民認為事件是有鋪排的劇本，並列出5大質疑，隨即引來其他網民反駁，觸發爭論。



美國前總統特朗普（Donald Trump）7月13日在賓夕法尼亞州（Pennsylvania）出席拉票活動時，現場傳出多響槍聲，他右邊臉部受傷，隨即由特勤人員及警員護送離場。（Reuters）

美國前總統特朗普（Donald Trump）7月13日在賓夕法尼亞州（Pennsylvania）出席拉票活動時，現場傳出多響槍聲，他右邊臉部受傷，隨即由特勤人員及警員護送離場，據報特朗普目前已出院。當局指特朗普沒有大礙，消息指槍手已身亡，警方將循企圖暗殺前總統方向調查。

美國前總統特朗普（Donald Trump）7月13日在賓夕法尼亞州（Pennsylvania）出席拉票活動時，現場傳出多響槍聲，他右邊臉部受傷，隨即由特勤人員及警員護送離場。（Reuters）

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美媒稱，美國FBI已確認槍手身份，是1名20多歲男子，是賓夕法尼亞州本地人。而特朗普事後向他的支持者發送1封電子郵件，其中包含簡短但具挑釁訊息，「這是來自唐納德・特朗普的消息……我絕不會投降」。

槍擊事件引起全球關注，而特朗普受襲後在場站起高舉拳頭相片在網上瘋傳，有網民形容「都幾勇」、「呢張圖會寫入歷史」、「呢張相幾屈下」。有網民分析，特朗普受傷仍高舉拳頭，目的是穩定軍心，「領導人物嗰一刻都唔會退縮，會自然做啲野穩定軍心」。

特朗普受襲後在場站起高舉拳頭相片在網上瘋傳。（Reuters）

不過亦有網民認為事件是有鋪排的劇本，並列出5大疑點，包括「開槍之前一早拍定片」、「段片所有位就晒角度睇到晒」、「開槍嗰個人似係死士」、「X（前稱Twitter）極速有片」、「特朗普無大礙」。言論隨即惹來其他網民反駁，「成班人冇睇過條片就話係劇本，明明啲特工講咗幾次shooter is down，然後護送特朗普走，特朗普話wait然後擺pose」、「無可能預到咁準，射歪少少隨時爆頭無命」。