公屋│排12年首派白田邨　輪候者睇樓後1原因決定放棄　惹網民熱議

公屋難求，派到合乎心水的單位更得難上加難。有港人在網上匿名表示，輪候非長者單人公屋長達12年，最近首派石硤尾白田邨瑞田樓單位，在網上得悉是長者屋，看樓後證實要和其他人共用廚廁，形容「心情忐忑，要唔要好？」，不知道今次放棄，下一次要等何時再有。網民留言支持放棄，「廚廁共用，很麻煩」，但亦人認為「要咗先」、「12年唔係一個短嘅時間，反正返到屋企入屋，就係另一個天地！」。樓主幾經掙扎，最後決定放棄等二派。



樓主輪候非長者單人公屋長達12年，日前首派石硤尾白田邨瑞田樓單位，證實需要和其他人共用廚廁，考慮是否放棄，引來網民討論。（示意圖／資料圖片／張浩維攝）

樓主在facebook群組「公屋討論區」表示，自己輪候非長者單人公屋12年，日前首派石硤尾白田邨瑞田樓，上網查核發現原來是長者屋，看樓後證實廚房4人共用，廁所則是2個單位共用，走廊2邊有扶手，而且有舍監當值，單位內有警鐘，一旦感到不適，就可以按鐘，立即有人前來幫手，電梯比較深長，方便救護車擔架床入𨋢，訪客要在接待處登記才能探訪，形容「睇完樓感覺是好完善的老人院」。

樓主決定放棄等二派。（示意圖／資料圖片）

樓主形容心情忐忑，今次放棄後不知何時才等到二派，多名網民熱議，有人認為「買定個痰罐」、「第一派都係畀呢啲我，我拒絕咗，等咗3個月有第二派，所以我覺得最好等第二派」，但亦有人覺得「有屋就住啦」、「派白田邨仲考慮唔要？」，最後樓主決定放棄等二派。

（公屋討論區 - 香港facebook群組）